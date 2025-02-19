https://ria.ru/20250219/bank-2000237082.html
ЦБ обязал банки устранить проблему хищений со счетов через приложения
ЦБ обязал банки устранить проблему хищений со счетов через приложения - РИА Новости, 19.02.2025
ЦБ обязал банки устранить проблему хищений со счетов через приложения
Российские банки должны до конца марта решить проблему с хищениями средств со счетов через приложения, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пленарной сессии... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T11:06:00+03:00
2025-02-19T11:06:00+03:00
2025-02-19T15:18:00+03:00
экономика
общество
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев — РИА Новости. Российские банки должны до конца марта решить проблему с хищениями средств со счетов через приложения, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".По ее словам, у некоторых кредитных организаций программы обеспечивают надежную защиту от вирусов, при помощи которых злоумышленники способны удаленно открывать их и красть деньги, "но у других банков такой защиты нет"."Мы будем работать над тем, чтобы все банки эту проблему устранили как можно быстрее, максимум к исходу этого квартала", — подчеркнула Набиуллина.Глава Центробанка уточнила, что доля кредитных денег в объеме всех похищенных средств у клиентов банков в прошлом году увеличилась с 25 до 40 процентов."Очень опасная тенденция возникла во второй половине прошлого года. Начал распространяться вирус типа SpyNote с функцией удаленного доступа к телефону", — отметила она.По словам Набиуллиной, этот вирус маскируется под различные безобидные программы. При этом мошенники сначала наблюдают за смартфоном, видят пароли и СМС, а затем без труда удаленно открывают банковское приложение и "потрошат" все счета без остатка."По нашим данным, последние полгода примерно 40-50 процентов хищений со счетов совершаются именно так", — подчеркнула глава ЦБ.При этом Банк России видит, что качество отчетности кредитных организаций по этому вопросу в прошлом году улучшилось, добавила Набиуллина."По нашей оценке, в целом по банковской системе банки полно, корректно передают информацию о 85 процентах случаев мошенничества и попыток хищения. Еще год назад это было заметно меньше. И это была абсолютно нетерпимая ситуация, но надо признать, что 85 процентов — это не 100 процентов, поэтому мы продолжим работать индивидуально, подтягивая качество данных у отстающих банков", — отметила она.Глава Центробанка также призвала объединять усилия для борьбы с кибермошенничеством.
https://ria.ru/20250216/kredit-1999701645.html
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экономика, общество, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Общество, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ обязал банки устранить проблему хищений со счетов через приложения
Набиуллина предупредила о вирусе, опустошающем банковские счета
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев — РИА Новости. Российские банки должны до конца марта решить проблему с хищениями средств со счетов через приложения, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".
По ее словам, у некоторых кредитных организаций программы обеспечивают надежную защиту от вирусов, при помощи которых злоумышленники способны удаленно открывать их и красть деньги, "но у других банков такой защиты нет".
"Мы будем работать над тем, чтобы все банки эту проблему устранили как можно быстрее, максимум к исходу этого квартала", — подчеркнула Набиуллина.
Во вторник ЦБ сообщил, что мошенники в 2024 году похитили у клиентов банков рекордные 27,5 миллиарда рублей, что в 1,7 раза больше показателя годом ранее.
Глава Центробанка уточнила, что доля кредитных денег в объеме всех похищенных средств у клиентов банков в прошлом году увеличилась с 25 до 40 процентов.
«
"Очень опасная тенденция возникла во второй половине прошлого года. Начал распространяться вирус типа SpyNote с функцией удаленного доступа к телефону", — отметила она.
По словам Набиуллиной, этот вирус маскируется под различные безобидные программы. При этом мошенники сначала наблюдают за смартфоном, видят пароли и СМС, а затем без труда удаленно открывают банковское приложение и "потрошат" все счета без остатка.
"По нашим данным, последние полгода примерно 40-50 процентов хищений со счетов совершаются именно так", — подчеркнула глава ЦБ.
При этом Банк России видит, что качество отчетности кредитных организаций по этому вопросу в прошлом году улучшилось, добавила Набиуллина.
«
"По нашей оценке, в целом по банковской системе банки полно, корректно передают информацию о 85 процентах случаев мошенничества и попыток хищения. Еще год назад это было заметно меньше. И это была абсолютно нетерпимая ситуация, но надо признать, что 85 процентов — это не 100 процентов, поэтому мы продолжим работать индивидуально, подтягивая качество данных у отстающих банков", — отметила она.
Глава Центробанка также призвала объединять усилия для борьбы с кибермошенничеством.