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"Дом.РФ" направил в арбитраж Москвы три иска к иностранным банкам - РИА Новости, 19.02.2025
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10:36 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/bank-2000230290.html
"Дом.РФ" направил в арбитраж Москвы три иска к иностранным банкам
"Дом.РФ" направил в арбитраж Москвы три иска к иностранным банкам - РИА Новости, 19.02.2025
"Дом.РФ" направил в арбитраж Москвы три иска к иностранным банкам
Банк "Дом.РФ" направил в арбитражный суд Москвы три иска к иностранным банкам – немецким Commerzbank AG, J.P. Morgan SE, Ost-West Handelsbank и бельгийскому... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T10:36:00+03:00
2025-02-19T10:36:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Банк "Дом.РФ" направил в арбитражный суд Москвы три иска к иностранным банкам – немецким Commerzbank AG, J.P. Morgan SE, Ost-West Handelsbank и бельгийскому Euroclear Bank, говорится в материалах картотеки арбитражных дел. Все три иска поступили в суд 17 февраля и к рассмотрению еще не приняты. Указанная в карточке дела сумма исковых требований к Ost-West Handelsbank (бывшая европейская "дочка" ВТБ – VTB Bank Europe) – более 96 миллионов рублей. Иск к Euroclear Bank заявлен на сумму около 491 миллиона рублей. Ответчиками в третьим иске, кроме Commerzbank AG, J.P. Morgan SE, указаны их российские подразделения – АО "Коммерцбанк Евразия" и ООО "Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл". Третьими лицами истец привлекает Национальный расчетный депозитарий, Национальный клиринговый центр и ПАО "СПБ Банк". Сумма требований – около 45 миллионов рублей. Основания исковых требований во всех трех случаях пока не сообщаются.
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экономика, коммерческая недвижимость, москва, "дом.рф"
Экономика, Коммерческая недвижимость, Москва, "Дом.РФ"
"Дом.РФ" направил в арбитраж Москвы три иска к иностранным банкам

Банк Дом.РФ направил в арбитраж Москвы три иска к иностранным банкам

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Банк "Дом.РФ" направил в арбитражный суд Москвы три иска к иностранным банкам – немецким Commerzbank AG, J.P. Morgan SE, Ost-West Handelsbank и бельгийскому Euroclear Bank, говорится в материалах картотеки арбитражных дел.
Все три иска поступили в суд 17 февраля и к рассмотрению еще не приняты.
Указанная в карточке дела сумма исковых требований к Ost-West Handelsbank (бывшая европейская "дочка" ВТБ – VTB Bank Europe) – более 96 миллионов рублей. Иск к Euroclear Bank заявлен на сумму около 491 миллиона рублей.
Ответчиками в третьим иске, кроме Commerzbank AG, J.P. Morgan SE, указаны их российские подразделения – АО "Коммерцбанк Евразия" и ООО "Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл". Третьими лицами истец привлекает Национальный расчетный депозитарий, Национальный клиринговый центр и ПАО "СПБ Банк". Сумма требований – около 45 миллионов рублей.
Основания исковых требований во всех трех случаях пока не сообщаются.
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ЭкономикаКоммерческая недвижимостьМосква"Дом.РФ"
 
 
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