https://ria.ru/20250219/bank-2000230290.html
"Дом.РФ" направил в арбитраж Москвы три иска к иностранным банкам
"Дом.РФ" направил в арбитраж Москвы три иска к иностранным банкам - РИА Новости, 19.02.2025
"Дом.РФ" направил в арбитраж Москвы три иска к иностранным банкам
Банк "Дом.РФ" направил в арбитражный суд Москвы три иска к иностранным банкам – немецким Commerzbank AG, J.P. Morgan SE, Ost-West Handelsbank и бельгийскому... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T10:36:00+03:00
2025-02-19T10:36:00+03:00
2025-02-19T10:36:00+03:00
экономика
коммерческая недвижимость
москва
"дом.рф"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Банк "Дом.РФ" направил в арбитражный суд Москвы три иска к иностранным банкам – немецким Commerzbank AG, J.P. Morgan SE, Ost-West Handelsbank и бельгийскому Euroclear Bank, говорится в материалах картотеки арбитражных дел. Все три иска поступили в суд 17 февраля и к рассмотрению еще не приняты. Указанная в карточке дела сумма исковых требований к Ost-West Handelsbank (бывшая европейская "дочка" ВТБ – VTB Bank Europe) – более 96 миллионов рублей. Иск к Euroclear Bank заявлен на сумму около 491 миллиона рублей. Ответчиками в третьим иске, кроме Commerzbank AG, J.P. Morgan SE, указаны их российские подразделения – АО "Коммерцбанк Евразия" и ООО "Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл". Третьими лицами истец привлекает Национальный расчетный депозитарий, Национальный клиринговый центр и ПАО "СПБ Банк". Сумма требований – около 45 миллионов рублей. Основания исковых требований во всех трех случаях пока не сообщаются.
https://ria.ru/20241002/sud-1976015830.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, коммерческая недвижимость, москва, "дом.рф"
Экономика, Коммерческая недвижимость, Москва, "Дом.РФ"
"Дом.РФ" направил в арбитраж Москвы три иска к иностранным банкам
Банк Дом.РФ направил в арбитраж Москвы три иска к иностранным банкам
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Банк "Дом.РФ" направил в арбитражный суд Москвы три иска к иностранным банкам – немецким Commerzbank AG, J.P. Morgan SE, Ost-West Handelsbank и бельгийскому Euroclear Bank, говорится в материалах картотеки арбитражных дел.
Все три иска поступили в суд 17 февраля и к рассмотрению еще не приняты.
Указанная в карточке дела сумма исковых требований к Ost-West Handelsbank (бывшая европейская "дочка" ВТБ – VTB Bank Europe) – более 96 миллионов рублей. Иск к Euroclear Bank заявлен на сумму около 491 миллиона рублей.
Ответчиками в третьим иске, кроме Commerzbank AG, J.P. Morgan SE, указаны их российские подразделения – АО "Коммерцбанк Евразия" и ООО "Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл". Третьими лицами истец привлекает Национальный расчетный депозитарий, Национальный клиринговый центр и ПАО "СПБ Банк". Сумма требований – около 45 миллионов рублей.
Основания исковых требований во всех трех случаях пока не сообщаются.