https://ria.ru/20250219/avtomobili-2000203736.html

Продажи легковых автомобилей с пробегом в январе выросли на 29,4%

Продажи легковых автомобилей с пробегом в январе выросли на 29,4% - РИА Новости, 19.02.2025

Продажи легковых автомобилей с пробегом в январе выросли на 29,4%

Продажи легковых автомобилей с пробегом в России в январе выросли на 29,4% в годовом выражении, до 420,3 тысячи штук, сообщило аналитическое агентство... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T07:15:00+03:00

2025-02-19T07:15:00+03:00

2025-02-19T07:15:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Продажи легковых автомобилей с пробегом в России в январе выросли на 29,4% в годовом выражении, до 420,3 тысячи штук, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "Согласно данным агентства "Аавтостат", в первый месяц нынешнего года россияне стали обладателями 420,3 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Это на 29,4% больше, чем в январе 2024 года", - говорится в сообщении. В первый месяц года более четверти (26,45%) вторичного рынка пришлось на автомобили марки Lada. Ее продажи в январе составили 111,2 тысячи машин. На втором месте с более чем двукратным отставанием расположилась японская Toyota, продажи составили 42,4 тысячи штук. Следом идут корейские Kia и Hyundai (22,6 и 22 тысячи штук соответственно). Пятерку замыкает японский Nissan (18,2 тысячи штук). "В первой десятке все марки демонстрируют положительную рыночную динамику к январю прошлого года, причем у всех она превышает 10%. Сильнее всего здесь прибавила Lada (+42,1%), а менее других – японский Nissan (+13,8%)", - уточнили в "Автостате". Тройка лидеров модельного рейтинга полностью состоит из автомобилей Lada. Продажи Lada 2107 составили 10 тысяч штук, а моделей 2114 "Самара-2" и 2170 "Приора" - 8,5 и 8 тысяч штук соответственно. Также в пятерку вошли Kia Rio (8 тысяч штук) и Hyundai Solaris (7,8 тысячи штук). Lada "семерка" показала не только лучший показатель продаж в десятке лидеров, но и наибольший прирост в годовом выражении, который составил 71,7%.

https://ria.ru/20250215/rossija-1999530391.html

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экономика, россия, автостат