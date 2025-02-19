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Автоэксперт объяснил, что в первую очередь ломается у китайских авто - РИА Новости, 19.02.2025
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03:18 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/avto-2000188480.html
Автоэксперт объяснил, что в первую очередь ломается у китайских авто
Автоэксперт объяснил, что в первую очередь ломается у китайских авто - РИА Новости, 19.02.2025
Автоэксперт объяснил, что в первую очередь ломается у китайских авто
Китайские автомобили успешно продаются на российском рынке, но полностью надежными их назвать нельзя, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T03:18:00+03:00
2025-02-19T03:18:00+03:00
егор васильев
авто
китай
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Китайские автомобили успешно продаются на российском рынке, но полностью надежными их назвать нельзя, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев."Надежность обеспечивается не только глубиной проработки конструкции авто, но и тем, насколько большой статистикой отказов в конкретном регионе обладает автопроизводитель", — отмечает эксперт.Среди проблем он назвал недостаточную коррозионную стойкость кузова и возможные проблемы с мотором, особенно в варианте полутора литров турбо. Не самыми сильными сторонами китайского автопрома являются коробки передач — роботы и вариаторы. И, наконец, может подводить всевозможная умная электроника — развлекательные сервисы и освещение.Все это не полностью адаптировано к российским условиям — перегрузки, работа в напряженном режиме и при специфических погодных условиях, поездки по неровным поверхностям могут привести к поломкам. Хорошо, если их можно починить по гарантии — в противном случае, ремонт может оказаться недешевым, заключил Васильев.
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егор васильев, авто, китай
Егор Васильев, Авто, Китай
Автоэксперт объяснил, что в первую очередь ломается у китайских авто

Егор Васильев: у китайских автомобилей есть проблемы с коррозией и моторами

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль в международном центре китайских автомобилей в Москве
Автомобиль в международном центре китайских автомобилей в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Китайские автомобили успешно продаются на российском рынке, но полностью надежными их назвать нельзя, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.
«
"Надежность обеспечивается не только глубиной проработки конструкции авто, но и тем, насколько большой статистикой отказов в конкретном регионе обладает автопроизводитель", — отмечает эксперт.
Среди проблем он назвал недостаточную коррозионную стойкость кузова и возможные проблемы с мотором, особенно в варианте полутора литров турбо. Не самыми сильными сторонами китайского автопрома являются коробки передач — роботы и вариаторы. И, наконец, может подводить всевозможная умная электроника — развлекательные сервисы и освещение.
Все это не полностью адаптировано к российским условиям — перегрузки, работа в напряженном режиме и при специфических погодных условиях, поездки по неровным поверхностям могут привести к поломкам. Хорошо, если их можно починить по гарантии — в противном случае, ремонт может оказаться недешевым, заключил Васильев.
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Егор ВасильевАвтоКитай
 
 
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