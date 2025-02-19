https://ria.ru/20250219/avto-2000188480.html

Автоэксперт объяснил, что в первую очередь ломается у китайских авто

Автоэксперт объяснил, что в первую очередь ломается у китайских авто - РИА Новости, 19.02.2025

Автоэксперт объяснил, что в первую очередь ломается у китайских авто

Китайские автомобили успешно продаются на российском рынке, но полностью надежными их назвать нельзя, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T03:18:00+03:00

2025-02-19T03:18:00+03:00

2025-02-19T03:18:00+03:00

егор васильев

авто

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994938383_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_efde299eb792bdca1946603f7638158a.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Китайские автомобили успешно продаются на российском рынке, но полностью надежными их назвать нельзя, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев."Надежность обеспечивается не только глубиной проработки конструкции авто, но и тем, насколько большой статистикой отказов в конкретном регионе обладает автопроизводитель", — отмечает эксперт.Среди проблем он назвал недостаточную коррозионную стойкость кузова и возможные проблемы с мотором, особенно в варианте полутора литров турбо. Не самыми сильными сторонами китайского автопрома являются коробки передач — роботы и вариаторы. И, наконец, может подводить всевозможная умная электроника — развлекательные сервисы и освещение.Все это не полностью адаптировано к российским условиям — перегрузки, работа в напряженном режиме и при специфических погодных условиях, поездки по неровным поверхностям могут привести к поломкам. Хорошо, если их можно починить по гарантии — в противном случае, ремонт может оказаться недешевым, заключил Васильев.

https://ria.ru/20240813/avto-1965820865.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

егор васильев, авто, китай