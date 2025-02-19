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Врач назвала продукты, препятствующие развитию атеросклероза - РИА Новости, 19.02.2025
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03:08 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/ateroskleroz-2000191960.html
Врач назвала продукты, препятствующие развитию атеросклероза
Врач назвала продукты, препятствующие развитию атеросклероза - РИА Новости, 19.02.2025
Врач назвала продукты, препятствующие развитию атеросклероза
Растительные масла, орехи, различные семена и рыба содержат в себе полиненасыщенные жирные кислоты, препятствующие развитию атеросклероза, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T03:08:00+03:00
2025-02-19T03:08:00+03:00
общество
москва
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Растительные масла, орехи, различные семена и рыба содержат в себе полиненасыщенные жирные кислоты, препятствующие развитию атеросклероза, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова. Она уточнила, что следует ограничить потребление солений, маринадов, колбасных изделий, копченостей – продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и пищевой соли. "Вместо этого в качестве источника полезных жиров отдайте предпочтение различным растительным маслам холодного отжима. Понемногу добавляйте их в уже готовые блюда без нагревания. Растительные масла, орехи, различные семена и рыба - пищевые источники полиненасыщенных жирных кислот, в том числе омега-3 жирных кислот. Основное биологическое значение жирных кислот заключается в их участии в синтезе веществ, препятствующих развитию атеросклероза", - рассказала Стародубова. Диетолог отметила, что ненасыщенные жирные кислоты являются жизненно необходимыми, "эссенциальными" компонентами пищи, которые организм человека не может синтезировать сам.
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общество, москва, антонина стародубова
Общество, Москва, Антонина Стародубова
Врач назвала продукты, препятствующие развитию атеросклероза

Врач Стародубова: орехи и рыба препятствуют развитию атеросклероза

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкОрехи и сухофрукты на прилавке на продуктовом рынке
Орехи и сухофрукты на прилавке на продуктовом рынке - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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Орехи и сухофрукты на прилавке на продуктовом рынке. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Растительные масла, орехи, различные семена и рыба содержат в себе полиненасыщенные жирные кислоты, препятствующие развитию атеросклероза, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.
Она уточнила, что следует ограничить потребление солений, маринадов, колбасных изделий, копченостей – продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и пищевой соли.
"Вместо этого в качестве источника полезных жиров отдайте предпочтение различным растительным маслам холодного отжима. Понемногу добавляйте их в уже готовые блюда без нагревания. Растительные масла, орехи, различные семена и рыба - пищевые источники полиненасыщенных жирных кислот, в том числе омега-3 жирных кислот. Основное биологическое значение жирных кислот заключается в их участии в синтезе веществ, препятствующих развитию атеросклероза", - рассказала Стародубова.
Диетолог отметила, что ненасыщенные жирные кислоты являются жизненно необходимыми, "эссенциальными" компонентами пищи, которые организм человека не может синтезировать сам.
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