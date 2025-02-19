https://ria.ru/20250219/ateroskleroz-2000191960.html

Врач назвала продукты, препятствующие развитию атеросклероза

Врач назвала продукты, препятствующие развитию атеросклероза - РИА Новости, 19.02.2025

Врач назвала продукты, препятствующие развитию атеросклероза

Растительные масла, орехи, различные семена и рыба содержат в себе полиненасыщенные жирные кислоты, препятствующие развитию атеросклероза, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T03:08:00+03:00

2025-02-19T03:08:00+03:00

2025-02-19T03:08:00+03:00

общество

москва

антонина стародубова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825482851_0:237:3078:1968_1920x0_80_0_0_526c985ca998946eee683bbab94a3bae.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Растительные масла, орехи, различные семена и рыба содержат в себе полиненасыщенные жирные кислоты, препятствующие развитию атеросклероза, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова. Она уточнила, что следует ограничить потребление солений, маринадов, колбасных изделий, копченостей – продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и пищевой соли. "Вместо этого в качестве источника полезных жиров отдайте предпочтение различным растительным маслам холодного отжима. Понемногу добавляйте их в уже готовые блюда без нагревания. Растительные масла, орехи, различные семена и рыба - пищевые источники полиненасыщенных жирных кислот, в том числе омега-3 жирных кислот. Основное биологическое значение жирных кислот заключается в их участии в синтезе веществ, препятствующих развитию атеросклероза", - рассказала Стародубова. Диетолог отметила, что ненасыщенные жирные кислоты являются жизненно необходимыми, "эссенциальными" компонентами пищи, которые организм человека не может синтезировать сам.

https://ria.ru/20250217/ovoschi-1999738534.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, антонина стародубова