Врач назвала продукты, препятствующие развитию атеросклероза
Врач Стародубова: орехи и рыба препятствуют развитию атеросклероза
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Орехи и сухофрукты на прилавке на продуктовом рынке. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Растительные масла, орехи, различные семена и рыба содержат в себе полиненасыщенные жирные кислоты, препятствующие развитию атеросклероза, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.
Она уточнила, что следует ограничить потребление солений, маринадов, колбасных изделий, копченостей – продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и пищевой соли.
"Вместо этого в качестве источника полезных жиров отдайте предпочтение различным растительным маслам холодного отжима. Понемногу добавляйте их в уже готовые блюда без нагревания. Растительные масла, орехи, различные семена и рыба - пищевые источники полиненасыщенных жирных кислот, в том числе омега-3 жирных кислот. Основное биологическое значение жирных кислот заключается в их участии в синтезе веществ, препятствующих развитию атеросклероза", - рассказала Стародубова.
Диетолог отметила, что ненасыщенные жирные кислоты являются жизненно необходимыми, "эссенциальными" компонентами пищи, которые организм человека не может синтезировать сам.
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