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При столкновении двух самолетов в Аризоне погибли люди
При столкновении двух самолетов в Аризоне погибли люди - РИА Новости, 19.02.2025
При столкновении двух самолетов в Аризоне погибли люди
По меньшей мере два человека погибли в результате столкновения двух небольших самолетов в аэропорту города Марана в американском штате Аризона, сообщает... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T22:03:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли в результате столкновения двух небольших самолетов в аэропорту города Марана в американском штате Аризона, сообщает городская полиция."Полицейское управление Мараны в настоящее время находится на месте происшествия в региональном аэропорту Мараны... в связи со столкновением воздушных судов... Подтверждено, что два человека погибли, а оба самолета были одномоторными самолетами меньшего размера с неподвижным крылом", - сообщает полиция с соцсетях.Как отмечает телеканал Fox News со ссылкой на заявление Национального совета безопасности на транспорте (NTSB), речь идет о самолетах Cessna 172S и Lancair 360 MK II. Они столкнулись в воздухе, добавляет телеканал.
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в мире, аризона, сша
При столкновении двух самолетов в Аризоне погибли люди
Полиция Аризоны: при столкновении двух самолетов погибли минимум два человека
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли в результате столкновения двух небольших самолетов в аэропорту города Марана в американском штате Аризона, сообщает городская полиция.
"Полицейское управление Мараны в настоящее время находится на месте происшествия в региональном аэропорту Мараны... в связи со столкновением воздушных судов... Подтверждено, что два человека погибли, а оба самолета были одномоторными самолетами меньшего размера с неподвижным крылом", - сообщает полиция с соцсетях.
Как отмечает телеканал Fox News со ссылкой на заявление Национального совета безопасности на транспорте (NTSB), речь идет о самолетах Cessna 172S и Lancair 360 MK II. Они столкнулись в воздухе, добавляет телеканал.