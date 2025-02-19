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При столкновении двух самолетов в Аризоне погибли люди - РИА Новости, 19.02.2025
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22:03 19.02.2025 (обновлено: 22:34 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/arizona-2000411409.html
При столкновении двух самолетов в Аризоне погибли люди
При столкновении двух самолетов в Аризоне погибли люди - РИА Новости, 19.02.2025
При столкновении двух самолетов в Аризоне погибли люди
По меньшей мере два человека погибли в результате столкновения двух небольших самолетов в аэропорту города Марана в американском штате Аризона, сообщает... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T22:03:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли в результате столкновения двух небольших самолетов в аэропорту города Марана в американском штате Аризона, сообщает городская полиция."Полицейское управление Мараны в настоящее время находится на месте происшествия в региональном аэропорту Мараны... в связи со столкновением воздушных судов... Подтверждено, что два человека погибли, а оба самолета были одномоторными самолетами меньшего размера с неподвижным крылом", - сообщает полиция с соцсетях.Как отмечает телеканал Fox News со ссылкой на заявление Национального совета безопасности на транспорте (NTSB), речь идет о самолетах Cessna 172S и Lancair 360 MK II. Они столкнулись в воздухе, добавляет телеканал.
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В мире, Аризона, США
При столкновении двух самолетов в Аризоне погибли люди

Полиция Аризоны: при столкновении двух самолетов погибли минимум два человека

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкСотрудники ФБР и полиции
Сотрудники ФБР и полиции - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Сотрудники ФБР и полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли в результате столкновения двух небольших самолетов в аэропорту города Марана в американском штате Аризона, сообщает городская полиция.
"Полицейское управление Мараны в настоящее время находится на месте происшествия в региональном аэропорту Мараны... в связи со столкновением воздушных судов... Подтверждено, что два человека погибли, а оба самолета были одномоторными самолетами меньшего размера с неподвижным крылом", - сообщает полиция с соцсетях.
Как отмечает телеканал Fox News со ссылкой на заявление Национального совета безопасности на транспорте (NTSB), речь идет о самолетах Cessna 172S и Lancair 360 MK II. Они столкнулись в воздухе, добавляет телеканал.
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