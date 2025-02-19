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Суд продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе"

Суд продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 19.02.2025

Суд продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе"

Басманный суд Москвы продлил до 24 марта арест предполагаемым исполнителям теракта в концертном зале "Крокус сити холл", сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T12:17:00+03:00

2025-02-19T12:17:00+03:00

2025-02-19T12:25:00+03:00

крокус

происшествия

коммерческая недвижимость

красногорск

мухаммадсобир файзов

москва

крокус сити холл

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 24 марта арест предполагаемым исполнителям теракта в концертном зале "Крокус сити холл", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемым Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 24 марта", - рассказал собеседник агентства.Ранее адвокаты ряда обвиняемых по этому делу заявили агентству, что оно может поступить в суд для рассмотрения по существу к годовщине трагедии.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.

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