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Суд продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 19.02.2025
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12:17 19.02.2025 (обновлено: 12:25 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/arest-2000257989.html
Суд продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе"
Суд продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 19.02.2025
Суд продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе"
Басманный суд Москвы продлил до 24 марта арест предполагаемым исполнителям теракта в концертном зале "Крокус сити холл", сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T12:17:00+03:00
2025-02-19T12:25:00+03:00
крокус
происшествия
коммерческая недвижимость
красногорск
мухаммадсобир файзов
москва
крокус сити холл
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 24 марта арест предполагаемым исполнителям теракта в концертном зале "Крокус сити холл", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемым Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 24 марта", - рассказал собеседник агентства.Ранее адвокаты ряда обвиняемых по этому делу заявили агентству, что оно может поступить в суд для рассмотрения по существу к годовщине трагедии.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
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крокус, происшествия, коммерческая недвижимость, красногорск, мухаммадсобир файзов, москва, крокус сити холл
Крокус, Происшествия, Коммерческая недвижимость, Красногорск, Мухаммадсобир Файзов, Москва, Крокус Сити Холл
Суд продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе"

Суд продлил до 24 марта арест предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе"

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 24 марта арест предполагаемым исполнителям теракта в концертном зале "Крокус сити холл", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемым Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 24 марта", - рассказал собеседник агентства.
Ранее адвокаты ряда обвиняемых по этому делу заявили агентству, что оно может поступить в суд для рассмотрения по существу к годовщине трагедии.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
Обвиняемые в теракте в Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
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КрокусПроисшествияКоммерческая недвижимостьКрасногорскМухаммадсобир ФайзовМоскваКрокус Сити Холл
 
 
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