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Суд продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе"
Суд продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 19.02.2025
Суд продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе"
Басманный суд Москвы продлил до 24 марта арест предполагаемым исполнителям теракта в концертном зале "Крокус сити холл", сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T12:17:00+03:00
2025-02-19T12:17:00+03:00
2025-02-19T12:25:00+03:00
крокус
происшествия
коммерческая недвижимость
красногорск
мухаммадсобир файзов
москва
крокус сити холл
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 24 марта арест предполагаемым исполнителям теракта в концертном зале "Крокус сити холл", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемым Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 24 марта", - рассказал собеседник агентства.Ранее адвокаты ряда обвиняемых по этому делу заявили агентству, что оно может поступить в суд для рассмотрения по существу к годовщине трагедии.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
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Крокус, Происшествия, Коммерческая недвижимость, Красногорск, Мухаммадсобир Файзов, Москва, Крокус Сити Холл
Суд продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе"
Суд продлил до 24 марта арест предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе"