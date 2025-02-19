https://ria.ru/20250219/apple-2000400523.html

Apple представила бюджетный смартфон iPhone 16e

Apple представила бюджетный смартфон iPhone 16e - РИА Новости, 19.02.2025

Apple представила бюджетный смартфон iPhone 16e

Американская корпорация Apple представила бюджетный смартфон iPhone 16e с чипом A18, спутниковой связью и функциями Apple Intelligence, следует из релиза... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T20:45:00+03:00

2025-02-19T20:45:00+03:00

2025-02-19T20:45:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Американская корпорация Apple представила бюджетный смартфон iPhone 16e с чипом A18, спутниковой связью и функциями Apple Intelligence, следует из релиза компании. "Сегодня Apple объявила о выпуске iPhone 16e, нового дополнения к линейке iPhone 16", - говорится в сообщении. Смартфон будет доступен для предзаказа в ближайшую пятницу (21 февраля) и появится на полках 28 февраля. Стоимость смартфона начинается от 599 долларов, модели будут представлены в черном и белом цветах, говорится в сообщении. Компания отмечает, что смартфон оснащен чипом A18 и сотовым модемом C1 - первым, разработанным Apple. Указывается, что если пользователь оказался вне зоны действия мобильной связи или Wi-Fi, то можно будет использовать спутниковые функции, включая Emergency SOS для связи с экстренными службами, Roadside Assistance для помощи с навигацией, Messages для отправки текстовых сообщений и Find My для отправки геолокации; а функция Crash Detection позволит обнаружить серьезную автомобильную аварию и наберет номер службы спасения. Также в устройстве реализована система Apple Intelligence. Отмечается, что в смартфоне доступ к ChatGPT интегрируется в Writing Tools и Siri, при этом пользователи могут получить доступ к ChatGPT бесплатно, не создавая учетной записи, сообщается в релизе. Смартфон iPhone 16e оснащен 48-мегапиксельной камерой Fusion, сообщает компания. Компания представила обновленную линейку смартфонов iPhone 16 в рамках своей осенней презентации в сентябре прошлого года. Тогда были представлены модели Apple 16 и Apple 16 Plus с процессором A18, а также флагманские модели Apple 16 Pro и Apple 16 Pro Max в корпусах из титана и с процессором A18 Pro.

https://ria.ru/20250212/apple-1998789848.html

https://ria.ru/20250120/apple-1994528987.html

https://ria.ru/20250207/britanija-1997988649.html

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технологии, apple, в мире, сша