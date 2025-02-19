https://ria.ru/20250219/anapa-2000332845.html

В Анапе спасли 30 собак с интоксикацией

В Анапе спасли 30 собак с интоксикацией - РИА Новости, 19.02.2025

В Анапе спасли 30 собак с интоксикацией

Зоозащитники за два месяца спасли на побережье Анапы 30 собак с интоксикацией, животных очистили от мазута и оказали им ветеринарную помощь, все выжили, часть... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T16:36:00+03:00

2025-02-19T16:36:00+03:00

2025-02-19T16:36:00+03:00

севастополь

анапа

керченский пролив

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

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КРАСНОДАР, 19 фев – РИА Новости. Зоозащитники за два месяца спасли на побережье Анапы 30 собак с интоксикацией, животных очистили от мазута и оказали им ветеринарную помощь, все выжили, часть уже отпущена, сообщила РИА Новости волонтер организации по защите животных "Добрый мир" Анастасия Козицына, опровергнув сообщения об увеличении бродячих собак на побережье. Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация о том, что бродячие собаки якобы оккупировали ряд пляжей курорта и нападают на пострадавших от мазута птиц, а также пугают волонтёров и травятся сами, при этом опубликовав кадры с лежащими рядом телами пернатых в мазуте. "Тридцать собак только "Добрый мир" забрал. (Число бездомных собак – ред.) уменьшилось в разы. И там то видео снято в начале декабря, усыпан пляж мертвыми птицами - это было в первые дни, уже через неделю не одной мёртвой птицы там не было... Конечно, всех собак, которые были испачканы в мазуте, мы всех до одной забрали. Все с интоксикацией. Там прям пена изо рта шла. Все живые, часть уже выпустили обратно", - рассказала активистка. По ее словам, волонтеры организации с первых дней участвовали в спасении птиц и дельфинов. В их организации помогает ветеринар, в наличии есть специальные средства для помощи пострадавшим животным. "Это же не нефть, это прям мазут, он такой густой. Его очень тяжело собирать с шерсти (собак - ред.). Где-то пришлось состригать прям полностью шерсть, потому что не отмыть", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что на пляжах, действительно, есть собаки, которые "держат территорию", но они все чипированные и неагрессивные. Сами волонтеры заботятся о них и кормят. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20250103/ptitsy-1992386335.html

https://ria.ru/20241221/ptitsy-1990605034.html

https://ria.ru/20241218/mazut-1989973041.html

севастополь

анапа

керченский пролив

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севастополь, анапа, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия