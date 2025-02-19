Рейтинг@Mail.ru
В Анапе спасли 30 собак с интоксикацией - РИА Новости, 19.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:36 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/anapa-2000332845.html
В Анапе спасли 30 собак с интоксикацией
В Анапе спасли 30 собак с интоксикацией - РИА Новости, 19.02.2025
В Анапе спасли 30 собак с интоксикацией
Зоозащитники за два месяца спасли на побережье Анапы 30 собак с интоксикацией, животных очистили от мазута и оказали им ветеринарную помощь, все выжили, часть... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T16:36:00+03:00
2025-02-19T16:36:00+03:00
севастополь
анапа
керченский пролив
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91990/06/919900605_0:201:2844:1801_1920x0_80_0_0_c0c6d96689e24766256c382975d303d4.jpg
КРАСНОДАР, 19 фев – РИА Новости. Зоозащитники за два месяца спасли на побережье Анапы 30 собак с интоксикацией, животных очистили от мазута и оказали им ветеринарную помощь, все выжили, часть уже отпущена, сообщила РИА Новости волонтер организации по защите животных "Добрый мир" Анастасия Козицына, опровергнув сообщения об увеличении бродячих собак на побережье. Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация о том, что бродячие собаки якобы оккупировали ряд пляжей курорта и нападают на пострадавших от мазута птиц, а также пугают волонтёров и травятся сами, при этом опубликовав кадры с лежащими рядом телами пернатых в мазуте. "Тридцать собак только "Добрый мир" забрал. (Число бездомных собак – ред.) уменьшилось в разы. И там то видео снято в начале декабря, усыпан пляж мертвыми птицами - это было в первые дни, уже через неделю не одной мёртвой птицы там не было... Конечно, всех собак, которые были испачканы в мазуте, мы всех до одной забрали. Все с интоксикацией. Там прям пена изо рта шла. Все живые, часть уже выпустили обратно", - рассказала активистка. По ее словам, волонтеры организации с первых дней участвовали в спасении птиц и дельфинов. В их организации помогает ветеринар, в наличии есть специальные средства для помощи пострадавшим животным. "Это же не нефть, это прям мазут, он такой густой. Его очень тяжело собирать с шерсти (собак - ред.). Где-то пришлось состригать прям полностью шерсть, потому что не отмыть", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что на пляжах, действительно, есть собаки, которые "держат территорию", но они все чипированные и неагрессивные. Сами волонтеры заботятся о них и кормят. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20250103/ptitsy-1992386335.html
https://ria.ru/20241221/ptitsy-1990605034.html
https://ria.ru/20241218/mazut-1989973041.html
севастополь
анапа
керченский пролив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91990/06/919900605_89:0:2756:2000_1920x0_80_0_0_2fc922ecccdd5914f7dbe2ded38ed2b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, анапа, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия
Севастополь, Анапа, Керченский пролив, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия
В Анапе спасли 30 собак с интоксикацией

Зоозащитники за два месяца спасли на побережье Анапы 30 собак с интоксикацией

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСобака
Собака - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Собака. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 19 фев – РИА Новости. Зоозащитники за два месяца спасли на побережье Анапы 30 собак с интоксикацией, животных очистили от мазута и оказали им ветеринарную помощь, все выжили, часть уже отпущена, сообщила РИА Новости волонтер организации по защите животных "Добрый мир" Анастасия Козицына, опровергнув сообщения об увеличении бродячих собак на побережье.
Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация о том, что бродячие собаки якобы оккупировали ряд пляжей курорта и нападают на пострадавших от мазута птиц, а также пугают волонтёров и травятся сами, при этом опубликовав кадры с лежащими рядом телами пернатых в мазуте.
Птица, пострадавшая от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
На Кубани спасли более 2,5 тысячи птиц, пострадавших от мазута
3 января, 10:45
"Тридцать собак только "Добрый мир" забрал. (Число бездомных собак – ред.) уменьшилось в разы. И там то видео снято в начале декабря, усыпан пляж мертвыми птицами - это было в первые дни, уже через неделю не одной мёртвой птицы там не было... Конечно, всех собак, которые были испачканы в мазуте, мы всех до одной забрали. Все с интоксикацией. Там прям пена изо рта шла. Все живые, часть уже выпустили обратно", - рассказала активистка.
По ее словам, волонтеры организации с первых дней участвовали в спасении птиц и дельфинов. В их организации помогает ветеринар, в наличии есть специальные средства для помощи пострадавшим животным.
"Это же не нефть, это прям мазут, он такой густой. Его очень тяжело собирать с шерсти (собак - ред.). Где-то пришлось состригать прям полностью шерсть, потому что не отмыть", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что на пляжах, действительно, есть собаки, которые "держат территорию", но они все чипированные и неагрессивные. Сами волонтеры заботятся о них и кормят.
Волонтеры отмывают от мазута птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы. 21 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
В Анапе спасли более 350 пострадавших от разлива мазута птиц
21 декабря 2024, 15:05
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
Волонтеры ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Шестнадцатилетняя девушка рассказала, как сама пришла очищать берег Анапы
18 декабря 2024, 18:09
 
СевастопольАнапаКерченский проливКрушение двух танкеров в Керченском проливеПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала