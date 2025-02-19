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"Отдельный мир". Американцы, переехавшие в Россию, удивились жизни в стране - РИА Новости, 19.02.2025
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14:57 19.02.2025 (обновлено: 15:24 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/americans-2000300458.html
"Отдельный мир". Американцы, переехавшие в Россию, удивились жизни в стране
"Отдельный мир". Американцы, переехавшие в Россию, удивились жизни в стране - РИА Новости, 19.02.2025
"Отдельный мир". Американцы, переехавшие в Россию, удивились жизни в стране
Переехавшие в Россию американцы Элизабет и Эндрю в своем видеооблоге рассказали, почему выбрали эту страну. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T14:57:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Переехавшие в Россию американцы Элизабет и Эндрю в своем видеооблоге рассказали, почему выбрали эту страну."Причина состоит в идеологии. Лично нам не нравилось то направление, в котором двигались США. &lt;...&gt; Россия в этом смысле нравится нам тем, что идет по пути традиционных ценностей", — пояснили они.Кроме идеологии, американцы выделили среди причин русский язык, масштабы страны и ее культурное многообразие, экономические возможности и мировоззрение."Россия подвергается множеству санкций, но справляется с ними за счет невероятно сильной экономики. Возможностей предостаточно. Для трудолюбивых англоязычных людей нет никаких препятствий в плане поиска работы и обеспечения семьи", — добавил мужчина.На прошлой неделе американец Эрик Пичони, живущий в теперь в Ярославе, поразился доступным ценам в России. По его словам, в США его семья тратила намного больше на еду и коммунальные услуги. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
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россия, сша, в мире
Россия, США, В мире
"Отдельный мир". Американцы, переехавшие в Россию, удивились жизни в стране

Переехавшие в РФ американцы поразились экономическим возможностям в стране

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаснеженная улица
Заснеженная улица - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Переехавшие в Россию американцы Элизабет и Эндрю в своем видеооблоге рассказали, почему выбрали эту страну.
"Причина состоит в идеологии. Лично нам не нравилось то направление, в котором двигались США. <...> Россия в этом смысле нравится нам тем, что идет по пути традиционных ценностей", — пояснили они.
Кроме идеологии, американцы выделили среди причин русский язык, масштабы страны и ее культурное многообразие, экономические возможности и мировоззрение.
"Россия подвергается множеству санкций, но справляется с ними за счет невероятно сильной экономики. Возможностей предостаточно. Для трудолюбивых англоязычных людей нет никаких препятствий в плане поиска работы и обеспечения семьи", — добавил мужчина.
На прошлой неделе американец Эрик Пичони, живущий в теперь в Ярославе, поразился доступным ценам в России. По его словам, в США его семья тратила намного больше на еду и коммунальные услуги.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
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