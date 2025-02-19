https://ria.ru/20250219/americans-2000300458.html

"Отдельный мир". Американцы, переехавшие в Россию, удивились жизни в стране

"Отдельный мир". Американцы, переехавшие в Россию, удивились жизни в стране - РИА Новости, 19.02.2025

"Отдельный мир". Американцы, переехавшие в Россию, удивились жизни в стране

Переехавшие в Россию американцы Элизабет и Эндрю в своем видеооблоге рассказали, почему выбрали эту страну. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T14:57:00+03:00

2025-02-19T14:57:00+03:00

2025-02-19T15:24:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Переехавшие в Россию американцы Элизабет и Эндрю в своем видеооблоге рассказали, почему выбрали эту страну."Причина состоит в идеологии. Лично нам не нравилось то направление, в котором двигались США. <...> Россия в этом смысле нравится нам тем, что идет по пути традиционных ценностей", — пояснили они.Кроме идеологии, американцы выделили среди причин русский язык, масштабы страны и ее культурное многообразие, экономические возможности и мировоззрение."Россия подвергается множеству санкций, но справляется с ними за счет невероятно сильной экономики. Возможностей предостаточно. Для трудолюбивых англоязычных людей нет никаких препятствий в плане поиска работы и обеспечения семьи", — добавил мужчина.На прошлой неделе американец Эрик Пичони, живущий в теперь в Ярославе, поразился доступным ценам в России. По его словам, в США его семья тратила намного больше на еду и коммунальные услуги. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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