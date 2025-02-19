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Цена алюминия поднялась до максимума за месяц
Цена алюминия поднялась до максимума за месяц - РИА Новости, 19.02.2025
Цена алюминия поднялась до максимума за месяц
Стоимость алюминия поднялась в среду днем до максимума за месяц на фоне сообщений СМИ о намерении ЕС ограничить импорт российского алюминия, следует из данных... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T16:29:00+03:00
2025-02-19T16:29:00+03:00
2025-02-19T16:29:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Стоимость алюминия поднялась в среду днем до максимума за месяц на фоне сообщений СМИ о намерении ЕС ограничить импорт российского алюминия, следует из данных торгов. По состоянию на 16.20 мск фьючерс на алюминий дорожал на 1%, до 2697,05 доллара за тонну, при этом ранее в ходе торгов цена уже поднималась выше 2700 долларов - впервые с 20 января. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны алюминия с поставкой через три месяца выросла на 0,89%, до 2668,5 доллара за тонну. Представители стран Евросоюза согласовали 16-й пакет санкций в отношении России, он включает, в частости, постепенный запрет импорта первичного алюминия из страны, написало ранее в среду агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов блока. Британская Financial Times со ссылкой на источники отмечала, что запрет коснется и определенной продукции из российского алюминия.
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экономика, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, санкции, алюминий, металл, повышение цен на металлы
Экономика, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Санкции, алюминий, Металл, Повышение цен на металлы
Цена алюминия поднялась до максимума за месяц
Цена алюминия поднялась до максимума за месяц на фоне новостей о санкциях