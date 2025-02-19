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В "Алмаз-Антее" рассказали, что к российским системам ПВО проявляют интерес - РИА Новости, 19.02.2025
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02:08 19.02.2025 (обновлено: 05:58 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/almaz-antey-2000189408.html
В "Алмаз-Антее" рассказали, что к российским системам ПВО проявляют интерес
В "Алмаз-Антее" рассказали, что к российским системам ПВО проявляют интерес - РИА Новости, 19.02.2025
В "Алмаз-Антее" рассказали, что к российским системам ПВО проявляют интерес
Иностранные заказчики проявляют высокий интерес к российским зенитным ракетным системам и комплексам ЗРС С-400, "Антей-4000", С-350Е "Витязь", ЗРК "Викинг",... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T02:08:00+03:00
2025-02-19T05:58:00+03:00
безопасность
украина
ближний восток
абу-даби
концерн пво "алмаз-антей"
зенитно-ракетная система с-350 "витязь"
с-400 «триумф»
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АБУ-ДАБИ, 19 фев - РИА Новости. Иностранные заказчики проявляют высокий интерес к российским зенитным ракетным системам и комплексам ЗРС С-400, "Антей-4000", С-350Е "Витязь", ЗРК "Викинг", "Тор-М2К/Э2", сообщили РИА Новости в пресс-службе Концерна Воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей". "Со стороны инозакачиков высокий интерес проявляется к широкому перечню современных образцов техники номенклатуры концерна: как к боевым системам и комплексам (например, ЗРС С-400, "Антей-4000", С-350Е "Витязь", ЗРК "Викинг", "Тор-М2К/Э2"), так и различной радиолокационной технике (в частности, РЛС "Подлет-К1КЕ", "Гамма-С1ТЕ", "Каста-ВМЕ", РЛС "Аистенок")", - сказал собеседник агентства на полях выставки IDEX 2025. Он отметил, что не только спецоперация на Украине, но и развитие ситуации на Ближнем Востоке продемонстрировали повышение значимости систем ПВО/ПРО для обеспечения успеха в вооруженном конфликте в современных условиях. "В ходе практического применения в реальных боевых условиях в ходе специальной военной операции техника концерна продемонстрировала высокие боевые и эксплуатационные характеристики. Все это повышает интерес к ней со стороны иностранных заказчиков", - добавил собеседник агентства. Кроме того, по его словам, интерес заказчиков к технике "Алмаз-Антея" подстёгивает и то, что концерн, как субъект военно-технического сотрудничества, предлагает пакет услуг по послепродажному обслуживанию техники. Таким образом обеспечивается продление её жизненного цикла. Кроме того, среди предложений "Концерна" проекты, которые задействуют в выполнении этих работ местные компании страны-импортера. Международная выставка вооружений IDEX 2025 проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля.
https://ria.ru/20241225/tanki-1991121383.html
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ближний восток
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безопасность, украина, ближний восток, абу-даби, концерн пво "алмаз-антей", зенитно-ракетная система с-350 "витязь", с-400 «триумф»
Безопасность, Украина, Ближний Восток, Абу-Даби, Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Зенитно-ракетная система С-350 "Витязь", С-400 «Триумф»
В "Алмаз-Антее" рассказали, что к российским системам ПВО проявляют интерес

"Алмаз-Антей": иностранных заказчиков интересуют С-400, "Витязь" и "Викинг"

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкРабота ракетных комплексов С-400
Работа ракетных комплексов С-400 - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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Работа ракетных комплексов С-400 . Архивное фото
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АБУ-ДАБИ, 19 фев - РИА Новости. Иностранные заказчики проявляют высокий интерес к российским зенитным ракетным системам и комплексам ЗРС С-400, "Антей-4000", С-350Е "Витязь", ЗРК "Викинг", "Тор-М2К/Э2", сообщили РИА Новости в пресс-службе Концерна Воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей".
"Со стороны инозакачиков высокий интерес проявляется к широкому перечню современных образцов техники номенклатуры концерна: как к боевым системам и комплексам (например, ЗРС С-400, "Антей-4000", С-350Е "Витязь", ЗРК "Викинг", "Тор-М2К/Э2"), так и различной радиолокационной технике (в частности, РЛС "Подлет-К1КЕ", "Гамма-С1ТЕ", "Каста-ВМЕ", РЛС "Аистенок")", - сказал собеседник агентства на полях выставки IDEX 2025.
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Он отметил, что не только спецоперация на Украине, но и развитие ситуации на Ближнем Востоке продемонстрировали повышение значимости систем ПВО/ПРО для обеспечения успеха в вооруженном конфликте в современных условиях.
"В ходе практического применения в реальных боевых условиях в ходе специальной военной операции техника концерна продемонстрировала высокие боевые и эксплуатационные характеристики. Все это повышает интерес к ней со стороны иностранных заказчиков", - добавил собеседник агентства.
Кроме того, по его словам, интерес заказчиков к технике "Алмаз-Антея" подстёгивает и то, что концерн, как субъект военно-технического сотрудничества, предлагает пакет услуг по послепродажному обслуживанию техники. Таким образом обеспечивается продление её жизненного цикла. Кроме того, среди предложений "Концерна" проекты, которые задействуют в выполнении этих работ местные компании страны-импортера.
Международная выставка вооружений IDEX 2025 проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля.
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