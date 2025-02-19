https://ria.ru/20250219/aljaska-2000199867.html

В США заявили об обнаружении российского самолета рядом с Аляской

В США заявили об обнаружении российского самолета рядом с Аляской - РИА Новости, 19.02.2025

В США заявили об обнаружении российского самолета рядом с Аляской

Североамериканское командование ПВО (NORAD) в среду заявило, что якобы обнаружило и отследило полет российского военного самолета в международном воздушном... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T05:59:00+03:00

2025-02-19T05:59:00+03:00

2025-02-19T06:00:00+03:00

аляска

сша

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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Североамериканское командование ПВО (NORAD) в среду заявило, что якобы обнаружило и отследило полет российского военного самолета в международном воздушном пространстве рядом с Аляской. "NORAD обнаружила и отследила российский военный самолет, летевший в опознавательной зоне ПВО Аляски (ADIZ) 18 февраля 2025 года. Российский самолет оставался в международном воздушном пространстве и не входил в суверенное воздушное пространство США или Канады", - говорится в заявлении командования. При этом США не рассматривают активность России в международном воздушном пространстве рядом с Аляской как угрозу, отмечается в заявлении. В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.

https://ria.ru/20241218/polet-1989951021.html

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аляска, сша, россия, norad