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В США заявили об обнаружении российского самолета рядом с Аляской - РИА Новости, 19.02.2025
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05:59 19.02.2025 (обновлено: 06:00 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/aljaska-2000199867.html
В США заявили об обнаружении российского самолета рядом с Аляской
В США заявили об обнаружении российского самолета рядом с Аляской - РИА Новости, 19.02.2025
В США заявили об обнаружении российского самолета рядом с Аляской
Североамериканское командование ПВО (NORAD) в среду заявило, что якобы обнаружило и отследило полет российского военного самолета в международном воздушном... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T05:59:00+03:00
2025-02-19T06:00:00+03:00
аляска
сша
россия
norad
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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Североамериканское командование ПВО (NORAD) в среду заявило, что якобы обнаружило и отследило полет российского военного самолета в международном воздушном пространстве рядом с Аляской. "NORAD обнаружила и отследила российский военный самолет, летевший в опознавательной зоне ПВО Аляски (ADIZ) 18 февраля 2025 года. Российский самолет оставался в международном воздушном пространстве и не входил в суверенное воздушное пространство США или Канады", - говорится в заявлении командования. При этом США не рассматривают активность России в международном воздушном пространстве рядом с Аляской как угрозу, отмечается в заявлении. В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
https://ria.ru/20241218/polet-1989951021.html
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аляска, сша, россия, norad
Аляска, США, Россия, NORAD
В США заявили об обнаружении российского самолета рядом с Аляской

NORAD заявило, что отследило полет российского военного самолета рядом с Аляской

© Фото : North American Aerospace Defense CommandИстребитель F-22 командования воздушно-космической обороны США и российский бомбардировщик Ту-95 в небе у берегов Аляски
Истребитель F-22 командования воздушно-космической обороны США и российский бомбардировщик Ту-95 в небе у берегов Аляски - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Фото : North American Aerospace Defense Command
Истребитель F-22 командования воздушно-космической обороны США и российский бомбардировщик Ту-95 в небе у берегов Аляски. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Североамериканское командование ПВО (NORAD) в среду заявило, что якобы обнаружило и отследило полет российского военного самолета в международном воздушном пространстве рядом с Аляской.
"NORAD обнаружила и отследила российский военный самолет, летевший в опознавательной зоне ПВО Аляски (ADIZ) 18 февраля 2025 года. Российский самолет оставался в международном воздушном пространстве и не входил в суверенное воздушное пространство США или Канады", - говорится в заявлении командования.
При этом США не рассматривают активность России в международном воздушном пространстве рядом с Аляской как угрозу, отмечается в заявлении.
В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
Полет стратегических ракетоносцев Ту-95МС вблизи побережья Аляски - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Два ракетоносца Ту-95МС выполнили полет у побережья Аляски
18 декабря 2024, 16:38
 
АляскаСШАРоссияNORAD
 
 
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