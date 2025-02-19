В США заявили об обнаружении российского самолета рядом с Аляской
NORAD заявило, что отследило полет российского военного самолета рядом с Аляской
© Фото : North American Aerospace Defense CommandИстребитель F-22 командования воздушно-космической обороны США и российский бомбардировщик Ту-95 в небе у берегов Аляски
Истребитель F-22 командования воздушно-космической обороны США и российский бомбардировщик Ту-95 в небе у берегов Аляски. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Североамериканское командование ПВО (NORAD) в среду заявило, что якобы обнаружило и отследило полет российского военного самолета в международном воздушном пространстве рядом с Аляской.
"NORAD обнаружила и отследила российский военный самолет, летевший в опознавательной зоне ПВО Аляски (ADIZ) 18 февраля 2025 года. Российский самолет оставался в международном воздушном пространстве и не входил в суверенное воздушное пространство США или Канады", - говорится в заявлении командования.
В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
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