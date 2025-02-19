https://ria.ru/20250219/abkhaziya-2000362995.html

Россия перечислила Абхазии 72 миллиона рублей для выплат бюджетникам

Россия перечислила Абхазии 72 миллиона рублей для выплат бюджетникам - РИА Новости, 19.02.2025

Россия перечислила Абхазии 72 миллиона рублей для выплат бюджетникам

Россия перечислила Абхазии вторым траншем 72 миллиона рублей для выплат зарплат абхазским бюджетникам, заявил РИА Новости и.о. министра финансов республики... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T17:40:00+03:00

2025-02-19T17:40:00+03:00

2025-02-19T17:40:00+03:00

экономика

россия

абхазия

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СУХУМ, 19 фев – РИА Новости. Россия перечислила Абхазии вторым траншем 72 миллиона рублей для выплат зарплат абхазским бюджетникам, заявил РИА Новости и.о. министра финансов республики Владимир Делба. "В январе Россия уже направила Абхазии 344 миллиона рублей. Сумма второго транша - 72 миллиона рублей. Из этих сумм начались выплаты заработных плат работникам системы здравоохранения, образования, культуры, спорта. Мы предоставили за счет этих средств межбюджетные трансферты для их целевого использования в районах", — заявил Делба. Как сообщал Делба РИА Новости в конце декабря, российская финансовая помощь республике в 2025 году составит 5,2 миллиарда рублей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, абхазия