https://ria.ru/20250219/abkhaziya-2000362995.html
Россия перечислила Абхазии 72 миллиона рублей для выплат бюджетникам
Россия перечислила Абхазии 72 миллиона рублей для выплат бюджетникам - РИА Новости, 19.02.2025
Россия перечислила Абхазии 72 миллиона рублей для выплат бюджетникам
Россия перечислила Абхазии вторым траншем 72 миллиона рублей для выплат зарплат абхазским бюджетникам, заявил РИА Новости и.о. министра финансов республики... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T17:40:00+03:00
2025-02-19T17:40:00+03:00
2025-02-19T17:40:00+03:00
экономика
россия
абхазия
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СУХУМ, 19 фев – РИА Новости. Россия перечислила Абхазии вторым траншем 72 миллиона рублей для выплат зарплат абхазским бюджетникам, заявил РИА Новости и.о. министра финансов республики Владимир Делба. "В январе Россия уже направила Абхазии 344 миллиона рублей. Сумма второго транша - 72 миллиона рублей. Из этих сумм начались выплаты заработных плат работникам системы здравоохранения, образования, культуры, спорта. Мы предоставили за счет этих средств межбюджетные трансферты для их целевого использования в районах", — заявил Делба. Как сообщал Делба РИА Новости в конце декабря, российская финансовая помощь республике в 2025 году составит 5,2 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20250210/rossija-1998461086.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, абхазия
Экономика, Россия, Абхазия
Россия перечислила Абхазии 72 миллиона рублей для выплат бюджетникам
Минфин Абхазии: РФ перечислила 72 миллиона рублей для выплат зарплат бюджетникам