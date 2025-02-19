https://ria.ru/20250219/abc-2000201775.html

Более 150 косаток выбросились на берег в Австралии, сообщили СМИ

Более 150 косаток выбросились на берег в Австралии, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.02.2025

Более 150 косаток выбросились на берег в Австралии, сообщили СМИ

Более 150 малых косаток выбросились на берег в австралийском штате Тасмания, этот случай стал первым за последние 50 лет, сообщает местный телеканал ABC. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T06:34:00+03:00

2025-02-19T06:34:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Более 150 малых косаток выбросились на берег в австралийском штате Тасмания, этот случай стал первым за последние 50 лет, сообщает местный телеканал ABC. "Более 150 малых косаток выбросились на берег на северо-западе Тасмании, что стало первым случаем выбрасывания этого вида на берег за последние 50 лет... Около 90 малых косаток все еще живы", - говорится в сообщении телеканала. По оценке представителя службы парков и дикой природы Тасмании (PWS) Брендона Кларка, животные могли находиться на берегу от 24 до 48 часов. Кларк заявил, что спасти всех косаток будет сложно из-за отдаленного местоположения пляжа, которое затрудняет быстро перемещение оборудования для транспортировки животных. При этом он отметил, что причина выброса животных неизвестна. Как указывает издание со ссылкой на Кларка, массовые выбрасывания морских обитателей на берег нередки в Тасмании, однако этот случай стал первым, когда на берег массово выбросились малые косатки. Так, в 2020 году на побережье залива Маккуори выбросились около 470 черных дельфинов и еще 200 - в 2022 году.

https://ria.ru/20241115/kosatka-1983870434.html

https://ria.ru/20250214/kit-1999267512.html

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в мире, тасмания, австралия