Рейтинг@Mail.ru
Более 150 косаток выбросились на берег в Австралии, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:34 19.02.2025 (обновлено: 06:50 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/abc-2000201775.html
Более 150 косаток выбросились на берег в Австралии, сообщили СМИ
Более 150 косаток выбросились на берег в Австралии, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.02.2025
Более 150 косаток выбросились на берег в Австралии, сообщили СМИ
Более 150 малых косаток выбросились на берег в австралийском штате Тасмания, этот случай стал первым за последние 50 лет, сообщает местный телеканал ABC. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T06:34:00+03:00
2025-02-19T06:50:00+03:00
в мире
тасмания
австралия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873387235_0:0:2896:1629_1920x0_80_0_0_561c92ccb1bebb640dd4f5358d40389f.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Более 150 малых косаток выбросились на берег в австралийском штате Тасмания, этот случай стал первым за последние 50 лет, сообщает местный телеканал ABC. "Более 150 малых косаток выбросились на берег на северо-западе Тасмании, что стало первым случаем выбрасывания этого вида на берег за последние 50 лет... Около 90 малых косаток все еще живы", - говорится в сообщении телеканала. По оценке представителя службы парков и дикой природы Тасмании (PWS) Брендона Кларка, животные могли находиться на берегу от 24 до 48 часов. Кларк заявил, что спасти всех косаток будет сложно из-за отдаленного местоположения пляжа, которое затрудняет быстро перемещение оборудования для транспортировки животных. При этом он отметил, что причина выброса животных неизвестна. Как указывает издание со ссылкой на Кларка, массовые выбрасывания морских обитателей на берег нередки в Тасмании, однако этот случай стал первым, когда на берег массово выбросились малые косатки. Так, в 2020 году на побережье залива Маккуори выбросились около 470 черных дельфинов и еще 200 - в 2022 году.
https://ria.ru/20241115/kosatka-1983870434.html
https://ria.ru/20250214/kit-1999267512.html
тасмания
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873387235_303:0:2475:1629_1920x0_80_0_0_88659a1e411f14c7e93c3ba928294854.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тасмания, австралия
В мире, Тасмания, Австралия
Более 150 косаток выбросились на берег в Австралии, сообщили СМИ

ABC: более 150 косаток выбросились на берег в Австралии

© AP Photo / Elaine ThompsonКосатка выпрыгивает из воды
Косатка выпрыгивает из воды - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Elaine Thompson
Косатка выпрыгивает из воды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Более 150 малых косаток выбросились на берег в австралийском штате Тасмания, этот случай стал первым за последние 50 лет, сообщает местный телеканал ABC.
"Более 150 малых косаток выбросились на берег на северо-западе Тасмании, что стало первым случаем выбрасывания этого вида на берег за последние 50 лет... Около 90 малых косаток все еще живы", - говорится в сообщении телеканала.
Спасенная на берегу Охотского моря на Камчатке косатка - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
На Камчатке спасли выброшенную на берег косатку
15 ноября 2024, 05:25
По оценке представителя службы парков и дикой природы Тасмании (PWS) Брендона Кларка, животные могли находиться на берегу от 24 до 48 часов.
Кларк заявил, что спасти всех косаток будет сложно из-за отдаленного местоположения пляжа, которое затрудняет быстро перемещение оборудования для транспортировки животных.
При этом он отметил, что причина выброса животных неизвестна.
Как указывает издание со ссылкой на Кларка, массовые выбрасывания морских обитателей на берег нередки в Тасмании, однако этот случай стал первым, когда на берег массово выбросились малые косатки. Так, в 2020 году на побережье залива Маккуори выбросились около 470 черных дельфинов и еще 200 - в 2022 году.
Кадры с горбатым китом, который пытался проглотить каяк с мужчиной у берегов Чили - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Горбатый кит попытался съесть 24-летнего мужчину и выплюнул его
14 февраля, 02:52
 
В миреТасманияАвстралия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала