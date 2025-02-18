https://ria.ru/20250218/zoloto-1999960015.html

"Хотим знать": у Маска возникло шокирующее подозрение

"Хотим знать": у Маска возникло шокирующее подозрение - РИА Новости, 18.02.2025

"Хотим знать": у Маска возникло шокирующее подозрение

Американский предприниматель Илон Маск потребовал провести аудит в Форт-Ноксе, где хранится половина золотого запаса США, чтобы убедиться, что он все еще на... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T05:46:00+03:00

2025-02-18T05:46:00+03:00

2025-02-18T05:46:00+03:00

в мире

сша

илон маск

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск потребовал провести аудит в Форт-Ноксе, где хранится половина золотого запаса США, чтобы убедиться, что он все еще на месте и не был украден. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети Х."Кто может подтвердить, что золото не было украдено из Форт-Нокса? Может, оно там, а может — нет. Золото принадлежит американской общественности! Мы хотим знать, что оно все еще там", — написал он.Ранее пользователи социальных сетей, включая сенатора-республиканца Рэнда Пола, призвали Илона Маска и его Департамент эффективности государственного управления (DOGE) провести аудит Форт-Нокса в рамках кампании по сокращению государственных расходов. Генеральный директор Tesla и SpaceX, в свою очередь, принял предложение со словами: "Давайте сделаем это!"Золотой запас США находится на территории американской военной базы, в одном из самых надежных хранилищ в мире — Форт-Нокс. По различным данным, там хранится около 4580 тонн золота. Кроме этого, в хранилище держат особые реликвии: оригинал Конституции США и декларация о независимости.Как ранее сообщал американский журнал Newsweek, если проверка все-таки будет проведена, любое расхождение между резервами в хранилище и опубликованными цифрами может вызвать шок на мировых рынках золота.

https://ria.ru/20250218/mask-1999953507.html

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в мире, сша, илон маск