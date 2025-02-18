"Хотим знать": у Маска возникло шокирующее подозрение
Илон Маск заподозрил пропажу золотого запаса США из Форт-Нокса
© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск потребовал провести аудит в Форт-Ноксе, где хранится половина золотого запаса США, чтобы убедиться, что он все еще на месте и не был украден. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети Х.
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"Кто может подтвердить, что золото не было украдено из Форт-Нокса? Может, оно там, а может — нет. Золото принадлежит американской общественности! Мы хотим знать, что оно все еще там", — написал он.
Ранее пользователи социальных сетей, включая сенатора-республиканца Рэнда Пола, призвали Илона Маска и его Департамент эффективности государственного управления (DOGE) провести аудит Форт-Нокса в рамках кампании по сокращению государственных расходов. Генеральный директор Tesla и SpaceX, в свою очередь, принял предложение со словами: "Давайте сделаем это!"
Золотой запас США находится на территории американской военной базы, в одном из самых надежных хранилищ в мире — Форт-Нокс. По различным данным, там хранится около 4580 тонн золота. Кроме этого, в хранилище держат особые реликвии: оригинал Конституции США и декларация о независимости.
Как ранее сообщал американский журнал Newsweek, если проверка все-таки будет проведена, любое расхождение между резервами в хранилище и опубликованными цифрами может вызвать шок на мировых рынках золота.
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