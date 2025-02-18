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"Хотим знать": у Маска возникло шокирующее подозрение - РИА Новости, 18.02.2025
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05:46 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/zoloto-1999960015.html
"Хотим знать": у Маска возникло шокирующее подозрение
"Хотим знать": у Маска возникло шокирующее подозрение - РИА Новости, 18.02.2025
"Хотим знать": у Маска возникло шокирующее подозрение
Американский предприниматель Илон Маск потребовал провести аудит в Форт-Ноксе, где хранится половина золотого запаса США, чтобы убедиться, что он все еще на... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T05:46:00+03:00
2025-02-18T05:46:00+03:00
в мире
сша
илон маск
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск потребовал провести аудит в Форт-Ноксе, где хранится половина золотого запаса США, чтобы убедиться, что он все еще на месте и не был украден. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети Х."Кто может подтвердить, что золото не было украдено из Форт-Нокса? Может, оно там, а может — нет. Золото принадлежит американской общественности! Мы хотим знать, что оно все еще там", — написал он.Ранее пользователи социальных сетей, включая сенатора-республиканца Рэнда Пола, призвали Илона Маска и его Департамент эффективности государственного управления (DOGE) провести аудит Форт-Нокса в рамках кампании по сокращению государственных расходов. Генеральный директор Tesla и SpaceX, в свою очередь, принял предложение со словами: "Давайте сделаем это!"Золотой запас США находится на территории американской военной базы, в одном из самых надежных хранилищ в мире — Форт-Нокс. По различным данным, там хранится около 4580 тонн золота. Кроме этого, в хранилище держат особые реликвии: оригинал Конституции США и декларация о независимости.Как ранее сообщал американский журнал Newsweek, если проверка все-таки будет проведена, любое расхождение между резервами в хранилище и опубликованными цифрами может вызвать шок на мировых рынках золота.
https://ria.ru/20250218/mask-1999953507.html
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в мире, сша, илон маск
В мире, США, Илон Маск
"Хотим знать": у Маска возникло шокирующее подозрение

Илон Маск заподозрил пропажу золотого запаса США из Форт-Нокса

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск потребовал провести аудит в Форт-Ноксе, где хранится половина золотого запаса США, чтобы убедиться, что он все еще на месте и не был украден. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети Х.
«
"Кто может подтвердить, что золото не было украдено из Форт-Нокса? Может, оно там, а может — нет. Золото принадлежит американской общественности! Мы хотим знать, что оно все еще там", — написал он.
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Ранее пользователи социальных сетей, включая сенатора-республиканца Рэнда Пола, призвали Илона Маска и его Департамент эффективности государственного управления (DOGE) провести аудит Форт-Нокса в рамках кампании по сокращению государственных расходов. Генеральный директор Tesla и SpaceX, в свою очередь, принял предложение со словами: "Давайте сделаем это!"
Золотой запас США находится на территории американской военной базы, в одном из самых надежных хранилищ в мире — Форт-Нокс. По различным данным, там хранится около 4580 тонн золота. Кроме этого, в хранилище держат особые реликвии: оригинал Конституции США и декларация о независимости.
Как ранее сообщал американский журнал Newsweek, если проверка все-таки будет проведена, любое расхождение между резервами в хранилище и опубликованными цифрами может вызвать шок на мировых рынках золота.
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