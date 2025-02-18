https://ria.ru/20250218/zemletryasenie-1999957678.html

У побережья южных Курил произошло землетрясение

У побережья южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 18.02.2025

У побережья южных Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло во вторник у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T04:21:00+03:00

2025-02-18T04:21:00+03:00

2025-02-18T04:21:00+03:00

шикотан

тихий океан

елена семенова

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло во вторник у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано 18 февраля в 11.38 (13.38 мск). Его эпицентр располагался в Тихом океане в 34 километрах юго-восточнее села Малокурильское на острове Шикотан. Очаг находился на глубине 42 километров", - рассказала собеседница агентства. По информации сейсмолога, землетрясение силой 3 балла могли ощутить на Шикотане. Тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20250217/zemletryasenie-1999739931.html

шикотан

тихий океан

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шикотан, тихий океан, елена семенова