https://ria.ru/20250218/zelenskiy-2000127119.html
В Госдуме дали совет Зеленскому
В Госдуме дали совет Зеленскому - РИА Новости, 18.02.2025
В Госдуме дали совет Зеленскому
Владимир Зеленский должен не жаловаться на слабость Европы, а пожизненно благодарить своих спонсоров, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T18:11:00+03:00
2025-02-18T18:11:00+03:00
2025-02-18T18:11:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский должен не жаловаться на слабость Европы, а пожизненно благодарить своих спонсоров, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди"). Зеленский ранее заявил, что европейские страны остаются слабыми с точки зрения численности боевых сил, военно-морского флота, военно-воздушных сил и беспилотников. Накануне он заявил, что хочет создания вооруженных сил Европы с участием в них ВСУ. "Уж так, как его в последние годы содержала Европа – он должен бы не обзываться в ответ и не жаловаться на "слабость" благодетелей, а пожизненно расстилаться в благодарностях своим спонсорам", - сообщил Хамитов. По его мнению, Зеленский окончательно утратил любую связь с реальностью и требует постоянного увеличения своего содержания, и все это "бонусом" к гарантиям сохранения своей власти и безнаказанности. "В общем-то, это принцип любого наркотика: требуется постоянное увеличение дозы", - добавил парламентарий. Любой практикующий психолог, отметил депутат Госдумы, может рассказать множество историй о том, как человек, паразитирующий на своих близких, постепенно утверждается в мысли, что весь окружающий мир что-то ему должен. "Если окружающие идут у него на поводу, он вскоре "теряет берега" и возмущается, почему это его возрастающие запросы не оплачиваются сию же минуту", - сказал Хамитов. Кроме того, он напомнил, что в культуре любой страны найдется сюжет о собаке, кусающей кормящую ее руку, и ничем хорошим для кусающего это не заканчивается. "Я уже молчу о нравственной составляющей – где киевский режим и где нравственность? – но даже с практической точки зрения это равносильно рубке сука, на котором он сидит. Что ж, пусть рубит. Вряд ли кто-нибудь захочет ему в этом препятствовать", - заключил депутат Госдумы. Ранее сообщалось, что страны Евросоюза на неформальном саммите в Париже разделились по вопросу отправки миротворческого контингента на Украину. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что его смущают дебаты о развертывании войск на Украине, так как на данный момент не известны возможные варианты исхода мирных переговоров. Британский премьер Кир Стармер заявил, что потенциальное размещение на Украине военных стран Европы, в том числе Великобритании, должно быть подкреплено гарантиями безопасности со стороны США. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
https://ria.ru/20241220/zelenskiy-1990423758.html
https://ria.ru/20241018/zelenskiy-1978639214.html
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украина, европа, россия, амир хамитов, владимир зеленский, олаф шольц, госдума рф, вооруженные силы украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Украина, Европа, Россия, Амир Хамитов, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
В Госдуме дали совет Зеленскому
Депутат Хамитов: Зеленский должен пожизненно благодарить своих спонсоров
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский должен не жаловаться на слабость Европы, а пожизненно благодарить своих спонсоров, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди").
Зеленский ранее заявил, что европейские страны остаются слабыми с точки зрения численности боевых сил, военно-морского флота, военно-воздушных сил и беспилотников. Накануне он заявил, что хочет создания вооруженных сил Европы с участием в них ВСУ.
"Уж так, как его в последние годы содержала Европа – он должен бы не обзываться в ответ и не жаловаться на "слабость" благодетелей, а пожизненно расстилаться в благодарностях своим спонсорам", - сообщил Хамитов.
По его мнению, Зеленский окончательно утратил любую связь с реальностью и требует постоянного увеличения своего содержания, и все это "бонусом" к гарантиям сохранения своей власти и безнаказанности.
"В общем-то, это принцип любого наркотика: требуется постоянное увеличение дозы", - добавил парламентарий.
Любой практикующий психолог, отметил депутат Госдумы, может рассказать множество историй о том, как человек, паразитирующий на своих близких, постепенно утверждается в мысли, что весь окружающий мир что-то ему должен.
"Если окружающие идут у него на поводу, он вскоре "теряет берега" и возмущается, почему это его возрастающие запросы не оплачиваются сию же минуту", - сказал Хамитов.
Кроме того, он напомнил, что в культуре любой страны найдется сюжет о собаке, кусающей кормящую ее руку, и ничем хорошим для кусающего это не заканчивается.
"Я уже молчу о нравственной составляющей – где киевский режим и где нравственность? – но даже с практической точки зрения это равносильно рубке сука, на котором он сидит. Что ж, пусть рубит. Вряд ли кто-нибудь захочет ему в этом препятствовать", - заключил депутат Госдумы.
Ранее сообщалось, что страны Евросоюза на неформальном саммите в Париже разделились по вопросу отправки миротворческого контингента на Украину. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что его смущают дебаты о развертывании войск на Украине, так как на данный момент не известны возможные варианты исхода мирных переговоров. Британский премьер Кир Стармер заявил, что потенциальное размещение на Украине военных стран Европы, в том числе Великобритании, должно быть подкреплено гарантиями безопасности со стороны США.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.