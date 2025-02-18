https://ria.ru/20250218/zelenskiy-1999987286.html

"Такого он не делал". СМИ заметили новую деталь в поведении Зеленского

"Такого он не делал". СМИ заметили новую деталь в поведении Зеленского - РИА Новости, 18.02.2025

"Такого он не делал". СМИ заметили новую деталь в поведении Зеленского

Владимир Зеленский с 13 февраля не делает свои вечерние видеообращения, пишет Telegram-канал "Политика страны". РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T10:43:00+03:00

2025-02-18T10:43:00+03:00

2025-02-18T16:04:00+03:00

россия

владимир зеленский

мария захарова

мюнхенская конференция по безопасности

в мире

украина

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский с 13 февраля не делает свои вечерние видеообращения, пишет Telegram-канал "Политика страны"."Такого длинного перерыва он не делал с начала войны", — говорится в публикации.В материале указали, что сейчас украинский политик совершает различные поездки в другие страны, но раньше это не мешало Зеленскому записывать свои обращения.Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале с иронией поинтересовалась, будет ли в очередной раз отрицаться причина странной мимики Владимира Зеленского перед журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности.Захарова привела ссылку на ролик с Зеленским на полях мероприятия. В этом видео он, выслушивая вопрос журналиста, переводит взгляд с одной точки на другую, хаотично меняет положение рук и головы, а также выражение лица, открывая и закрывая рот.

https://ria.ru/20250218/sammit-1999978908.html

https://ria.ru/20250217/nato-1999795352.html

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украина

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россия, владимир зеленский, мария захарова, мюнхенская конференция по безопасности, в мире, украина, киев