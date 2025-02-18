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"Такого он не делал". СМИ заметили новую деталь в поведении Зеленского - РИА Новости, 18.02.2025
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10:43 18.02.2025 (обновлено: 16:04 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/zelenskiy-1999987286.html
"Такого он не делал". СМИ заметили новую деталь в поведении Зеленского
"Такого он не делал". СМИ заметили новую деталь в поведении Зеленского - РИА Новости, 18.02.2025
"Такого он не делал". СМИ заметили новую деталь в поведении Зеленского
Владимир Зеленский с 13 февраля не делает свои вечерние видеообращения, пишет Telegram-канал "Политика страны". РИА Новости, 18.02.2025
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россия
владимир зеленский
мария захарова
мюнхенская конференция по безопасности
в мире
украина
киев
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский с 13 февраля не делает свои вечерние видеообращения, пишет Telegram-канал "Политика страны"."Такого длинного перерыва он не делал с начала войны", — говорится в публикации.В материале указали, что сейчас украинский политик совершает различные поездки в другие страны, но раньше это не мешало Зеленскому записывать свои обращения.Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале с иронией поинтересовалась, будет ли в очередной раз отрицаться причина странной мимики Владимира Зеленского перед журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности.Захарова привела ссылку на ролик с Зеленским на полях мероприятия. В этом видео он, выслушивая вопрос журналиста, переводит взгляд с одной точки на другую, хаотично меняет положение рук и головы, а также выражение лица, открывая и закрывая рот.
https://ria.ru/20250218/sammit-1999978908.html
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россия, владимир зеленский, мария захарова, мюнхенская конференция по безопасности, в мире, украина, киев
Россия, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Мюнхенская конференция по безопасности, В мире, Украина, Киев
"Такого он не делал". СМИ заметили новую деталь в поведении Зеленского

Зеленский с 13 февраля не делает видеообращения

© AP Photo / Sven Hoppe/DPAВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Sven Hoppe/DPA
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский с 13 февраля не делает свои вечерние видеообращения, пишет Telegram-канал "Политика страны".
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"Такого длинного перерыва он не делал с начала войны", — говорится в публикации.
Президент Франции Эммануэль Макрон перед встречей глав европейских государств по Украине в Париже. 18 февраля 2025 года - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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В материале указали, что сейчас украинский политик совершает различные поездки в другие страны, но раньше это не мешало Зеленскому записывать свои обращения.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале с иронией поинтересовалась, будет ли в очередной раз отрицаться причина странной мимики Владимира Зеленского перед журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности.
Захарова привела ссылку на ролик с Зеленским на полях мероприятия. В этом видео он, выслушивая вопрос журналиста, переводит взгляд с одной точки на другую, хаотично меняет положение рук и головы, а также выражение лица, открывая и закрывая рот.
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РоссияВладимир ЗеленскийМария ЗахароваМюнхенская конференция по безопасностиВ миреУкраинаКиев
 
 
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