https://ria.ru/20250218/zelenskij-2000119998.html

Зеленский прокомментировал отказ Трампа в членстве Украины в НАТО

Зеленский прокомментировал отказ Трампа в членстве Украины в НАТО - РИА Новости, 18.02.2025

Зеленский прокомментировал отказ Трампа в членстве Украины в НАТО

Владимир Зеленский полагает, что вопрос о членстве Украины в НАТО "нельзя просто убрать со стола", несмотря на отсутствие реальной перспективы принятия Киева в... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T17:49:00+03:00

2025-02-18T17:49:00+03:00

2025-02-18T17:49:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский полагает, что вопрос о членстве Украины в НАТО "нельзя просто убрать со стола", несмотря на отсутствие реальной перспективы принятия Киева в альянс и соответствующих заявлений президента США Дональда Трампа. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет возражений в связи с заявлениями главы Пентагона Пита Хегсета о маловероятности членства Украины в НАТО. По словам Трампа, бывший президент США Джо Байден совершил ошибку, когда заявил, что Украина может присоединиться к НАТО, что в результате привело к эскалации конфликта. "Нельзя просто убрать это (вопрос о членстве Украины в НАТО – ред.) со стола. Это так не работает. Я считаю, что никто не заинтересован в Афганистане 2.0", - заявил Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD, комментируя заявления представителей американской администрации. "Таким образом, есть опыт того, что происходит, когда кто-то заканчивает что-то непродуманно и очень быстро устраняется", - добавил Зеленский, напоминая о бегстве американских войск из Афганистана при администрации Джона Байдена. Кроме того, Зеленский снова заговорил о том, что Украина не готова навсегда отказаться от части своей территории. "Юридически мы не собираемся отказываться от своих территорий", - заявил он.

https://ria.ru/20250218/lavrov-2000106692.html

https://ria.ru/20250217/nato-1999899847.html

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в мире, украина, сша, афганистан, владимир зеленский, дональд трамп, пит хегсет, нато, министерство обороны сша, ard, мюнхенская конференция по безопасности