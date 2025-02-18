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Зеленский назвал страны Европы слабыми - РИА Новости, 18.02.2025
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15:37 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/zelenskij-2000081007.html
Зеленский назвал страны Европы слабыми
Зеленский назвал страны Европы слабыми - РИА Новости, 18.02.2025
Зеленский назвал страны Европы слабыми
Владимир Зеленский заявил, что европейские страны остаются слабыми с точки зрения численности боевых сил, военно-морского флота, военно-воздушных сил и... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T15:37:00+03:00
2025-02-18T15:37:00+03:00
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владимир зеленский
олаф шольц
кир стармер
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что европейские страны остаются слабыми с точки зрения численности боевых сил, военно-морского флота, военно-воздушных сил и беспилотников. Накануне Зеленский заявил, что хочет создания вооруженных сил Европы с участием в них ВСУ. "Европа сегодня слаба", - сказал он в интервью телеканалу ARD. Европейские страны остаются слабыми "с точки зрения численности боевых сил, военно-морского флота, военно-воздушных сил, беспилотников", хотя за последние три года и произошли изменения к лучшему, добавил Зеленский. Ранее сообщалось, что страны Евросоюза на неформальном саммите в Париже разделились по вопросу отправки миротворческого контингента на Украину. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что его смущают дебаты о развертывании войск на Украине, так как на данный момент не известны возможные варианты исхода мирных переговоров. Британский премьер Кир Стармер заявил, что потенциальное размещение на Украине военных стран Европы, в том числе Великобритании, должно быть подкреплено гарантиями безопасности со стороны США. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
https://ria.ru/20250218/zelenskiy-1999987286.html
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в мире, украина, европа, россия, владимир зеленский, олаф шольц, кир стармер, вооруженные силы украины, ard, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Украина, Европа, Россия, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Кир Стармер, Вооруженные силы Украины, ARD, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Мюнхенская конференция по безопасности
Зеленский назвал страны Европы слабыми

Зеленский назвал страны Европы слабыми в военном отношении

© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что европейские страны остаются слабыми с точки зрения численности боевых сил, военно-морского флота, военно-воздушных сил и беспилотников.
Накануне Зеленский заявил, что хочет создания вооруженных сил Европы с участием в них ВСУ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
"Такого он не делал". СМИ заметили новую деталь в поведении Зеленского
Вчера, 10:43
"Европа сегодня слаба", - сказал он в интервью телеканалу ARD. Европейские страны остаются слабыми "с точки зрения численности боевых сил, военно-морского флота, военно-воздушных сил, беспилотников", хотя за последние три года и произошли изменения к лучшему, добавил Зеленский.
Ранее сообщалось, что страны Евросоюза на неформальном саммите в Париже разделились по вопросу отправки миротворческого контингента на Украину. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что его смущают дебаты о развертывании войск на Украине, так как на данный момент не известны возможные варианты исхода мирных переговоров. Британский премьер Кир Стармер заявил, что потенциальное размещение на Украине военных стран Европы, в том числе Великобритании, должно быть подкреплено гарантиями безопасности со стороны США.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Лондон поможет Зеленскому ради педофилов
13 января, 08:00
 
В миреУкраинаЕвропаРоссияВладимир ЗеленскийОлаф ШольцКир СтармерВооруженные силы УкраиныARDСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Мюнхенская конференция по безопасности
 
 
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