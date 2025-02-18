https://ria.ru/20250218/zelenskij-2000081007.html

Зеленский назвал страны Европы слабыми

Зеленский назвал страны Европы слабыми - РИА Новости, 18.02.2025

Зеленский назвал страны Европы слабыми

Владимир Зеленский заявил, что европейские страны остаются слабыми с точки зрения численности боевых сил, военно-морского флота, военно-воздушных сил и... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T15:37:00+03:00

2025-02-18T15:37:00+03:00

2025-02-18T15:37:00+03:00

в мире

украина

европа

россия

владимир зеленский

олаф шольц

кир стармер

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871541774_0:121:3072:1848_1920x0_80_0_0_02fa1fbb3d9bf05b316514c171b15265.jpg

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что европейские страны остаются слабыми с точки зрения численности боевых сил, военно-морского флота, военно-воздушных сил и беспилотников. Накануне Зеленский заявил, что хочет создания вооруженных сил Европы с участием в них ВСУ. "Европа сегодня слаба", - сказал он в интервью телеканалу ARD. Европейские страны остаются слабыми "с точки зрения численности боевых сил, военно-морского флота, военно-воздушных сил, беспилотников", хотя за последние три года и произошли изменения к лучшему, добавил Зеленский. Ранее сообщалось, что страны Евросоюза на неформальном саммите в Париже разделились по вопросу отправки миротворческого контингента на Украину. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что его смущают дебаты о развертывании войск на Украине, так как на данный момент не известны возможные варианты исхода мирных переговоров. Британский премьер Кир Стармер заявил, что потенциальное размещение на Украине военных стран Европы, в том числе Великобритании, должно быть подкреплено гарантиями безопасности со стороны США. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://ria.ru/20250218/zelenskiy-1999987286.html

https://ria.ru/20250113/london-1993390536.html

украина

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, европа, россия, владимир зеленский, олаф шольц, кир стармер, вооруженные силы украины, ard, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), мюнхенская конференция по безопасности