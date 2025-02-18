https://ria.ru/20250218/yaponiya-1999961636.html

СМИ: в крупном банке Японии выявили случай краж из ячеек клиентов

СМИ: в крупном банке Японии выявили случай краж из ячеек клиентов - РИА Новости, 18.02.2025

СМИ: в крупном банке Японии выявили случай краж из ячеек клиентов

Еще один из крупнейших японских банков Mizuho Bank сообщил о выявленном случае краж денег и ценностей из депозитарных ячеек клиентов на общую сумму в несколько... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T06:32:00+03:00

2025-02-18T06:32:00+03:00

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ТОКИО, 18 фев - РИА Новости. Еще один из крупнейших японских банков Mizuho Bank сообщил о выявленном случае краж денег и ценностей из депозитарных ячеек клиентов на общую сумму в несколько десятков миллионов иен (несколько десятков тысяч долларов), передает телеканал NHK. "Согласно данным банка, кража ценностей клиентов из банковского сейфа произошла в 2019 году; выяснилось, что виновник - сотрудник банка, на него было наложено дисциплинарное взыскание", - отмечается в сообщении телеканала. Известно, что кражи были совершены у двух клиентов. Сотрудник, причастный к кражам, уволился. Также стало известно, что в январе этого года Mizuho Bank приостановил прием новых заявок на использование услуг банковских сейфов. Ранее громкий скандал разразился вокруг другого крупного японского банка MUFG Bank после того, как стало известно о многочисленных случаях краж из депозитарных ячеек клиентов на общую сумму в несколько миллиардов иен. Кражи были совершены бывшим сотрудником с апреля 2020 года в течение четырех с половиной лет в двух отделениях в Токио. Общее число пострадавших клиентов - около 60 человек, а сумма ущерба оценивается в несколько миллиардов иен.

https://ria.ru/20250108/japonija-1992794434.html

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