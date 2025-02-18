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СМИ: в крупном банке Японии выявили случай краж из ячеек клиентов - РИА Новости, 18.02.2025
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06:32 18.02.2025 (обновлено: 06:35 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/yaponiya-1999961636.html
СМИ: в крупном банке Японии выявили случай краж из ячеек клиентов
СМИ: в крупном банке Японии выявили случай краж из ячеек клиентов - РИА Новости, 18.02.2025
СМИ: в крупном банке Японии выявили случай краж из ячеек клиентов
Еще один из крупнейших японских банков Mizuho Bank сообщил о выявленном случае краж денег и ценностей из депозитарных ячеек клиентов на общую сумму в несколько... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T06:32:00+03:00
2025-02-18T06:35:00+03:00
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ТОКИО, 18 фев - РИА Новости. Еще один из крупнейших японских банков Mizuho Bank сообщил о выявленном случае краж денег и ценностей из депозитарных ячеек клиентов на общую сумму в несколько десятков миллионов иен (несколько десятков тысяч долларов), передает телеканал NHK. "Согласно данным банка, кража ценностей клиентов из банковского сейфа произошла в 2019 году; выяснилось, что виновник - сотрудник банка, на него было наложено дисциплинарное взыскание", - отмечается в сообщении телеканала. Известно, что кражи были совершены у двух клиентов. Сотрудник, причастный к кражам, уволился. Также стало известно, что в январе этого года Mizuho Bank приостановил прием новых заявок на использование услуг банковских сейфов. Ранее громкий скандал разразился вокруг другого крупного японского банка MUFG Bank после того, как стало известно о многочисленных случаях краж из депозитарных ячеек клиентов на общую сумму в несколько миллиардов иен. Кражи были совершены бывшим сотрудником с апреля 2020 года в течение четырех с половиной лет в двух отделениях в Токио. Общее число пострадавших клиентов - около 60 человек, а сумма ущерба оценивается в несколько миллиардов иен.
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в мире, технологии, токио
В мире, Технологии, Токио
СМИ: в крупном банке Японии выявили случай краж из ячеек клиентов

NHK: в банке Mizuho Bank выявили случай краж из ячеек клиентов

© AP Photo / Shizuo KambayashiМужчина проходит перед штаб-квартирой Банка Японии в Токио
Мужчина проходит перед штаб-квартирой Банка Японии в Токио - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Мужчина проходит перед штаб-квартирой Банка Японии в Токио. Архивное фото
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ТОКИО, 18 фев - РИА Новости. Еще один из крупнейших японских банков Mizuho Bank сообщил о выявленном случае краж денег и ценностей из депозитарных ячеек клиентов на общую сумму в несколько десятков миллионов иен (несколько десятков тысяч долларов), передает телеканал NHK.
"Согласно данным банка, кража ценностей клиентов из банковского сейфа произошла в 2019 году; выяснилось, что виновник - сотрудник банка, на него было наложено дисциплинарное взыскание", - отмечается в сообщении телеканала.
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Известно, что кражи были совершены у двух клиентов. Сотрудник, причастный к кражам, уволился.
Также стало известно, что в январе этого года Mizuho Bank приостановил прием новых заявок на использование услуг банковских сейфов.
Ранее громкий скандал разразился вокруг другого крупного японского банка MUFG Bank после того, как стало известно о многочисленных случаях краж из депозитарных ячеек клиентов на общую сумму в несколько миллиардов иен.
Кражи были совершены бывшим сотрудником с апреля 2020 года в течение четырех с половиной лет в двух отделениях в Токио. Общее число пострадавших клиентов - около 60 человек, а сумма ущерба оценивается в несколько миллиардов иен.
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