https://ria.ru/20250218/yakutiya-1999956411.html

На экс-главу департамента ветеринарии Якутии завели дело о взятке

На экс-главу департамента ветеринарии Якутии завели дело о взятке - РИА Новости, 18.02.2025

На экс-главу департамента ветеринарии Якутии завели дело о взятке

Уголовное дело о взяточничестве возбудили на экс-главу департамента ветеринарии Якутии Петра Петрова, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T03:36:00+03:00

2025-02-18T03:36:00+03:00

2025-02-18T03:36:00+03:00

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Уголовное дело о взяточничестве возбудили на экс-главу департамента ветеринарии Якутии Петра Петрова, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "В отношении бывшего главы департамента ветеринарии Якутии Петра Петрова возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (Получение взятки)", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что, по предварительным данным, Петров получил взятку более чем на 100 тысяч рублей. За деньги он обещал покровительство одному из директоров госучреждения. Согласно судебным материалам, с которыми ознакомилось РИА Новости, Петров находится под домашним арестом.

https://ria.ru/20250217/omsk-1999850415.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия