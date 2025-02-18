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На экс-главу департамента ветеринарии Якутии завели дело о взятке
На экс-главу департамента ветеринарии Якутии завели дело о взятке - РИА Новости, 18.02.2025
На экс-главу департамента ветеринарии Якутии завели дело о взятке
Уголовное дело о взяточничестве возбудили на экс-главу департамента ветеринарии Якутии Петра Петрова, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T03:36:00+03:00
2025-02-18T03:36:00+03:00
2025-02-18T03:36:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Уголовное дело о взяточничестве возбудили на экс-главу департамента ветеринарии Якутии Петра Петрова, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "В отношении бывшего главы департамента ветеринарии Якутии Петра Петрова возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (Получение взятки)", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что, по предварительным данным, Петров получил взятку более чем на 100 тысяч рублей. За деньги он обещал покровительство одному из директоров госучреждения. Согласно судебным материалам, с которыми ознакомилось РИА Новости, Петров находится под домашним арестом.
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происшествия
На экс-главу департамента ветеринарии Якутии завели дело о взятке
Экс-главу департамента ветеринарии Якутии Петрова подозревают в получении взятки
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Уголовное дело о взяточничестве возбудили на экс-главу департамента ветеринарии Якутии Петра Петрова, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"В отношении бывшего главы департамента ветеринарии Якутии Петра Петрова возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (Получение взятки)", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что, по предварительным данным, Петров получил взятку более чем на 100 тысяч рублей. За деньги он обещал покровительство одному из директоров госучреждения.
Согласно судебным материалам, с которыми ознакомилось РИА Новости, Петров находится под домашним арестом.