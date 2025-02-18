https://ria.ru/20250218/vzryvy-2000178749.html

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 18.02.2025

В Киеве прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T23:40:00+03:00

2025-02-18T23:40:00+03:00

2025-02-18T23:44:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua"."В Киеве взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Киеве объявлена с 22.27 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины