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В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 18.02.2025
В Киеве прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T23:40:00+03:00
2025-02-18T23:40:00+03:00
2025-02-18T23:44:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua"."В Киеве взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Киеве объявлена с 22.27 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Киеве прогремели взрывы
В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы