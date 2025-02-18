https://ria.ru/20250218/vzryv-2000016856.html

В Ульяновской области два человека пострадали при взрыве газа

В Ульяновской области два человека пострадали при взрыве газа - РИА Новости, 18.02.2025

В Ульяновской области два человека пострадали при взрыве газа

Два человека пострадали в результате взрыва газа и обрушения межквартирных перекрытий в жилом доме в Ульяновской области. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T12:03:00+03:00

2025-02-18T12:03:00+03:00

2025-02-18T12:08:00+03:00

происшествия

ульяновская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000017231_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_7975c16b9a0d777220e38103f8c7be05.jpg

САМАРА, 18 фев - РИА Новости. Два человека пострадали в результате взрыва газа и обрушения межквартирных перекрытий в жилом доме в Ульяновской области. В региональном ГУМЧС России сообщили журналистам, что ведомство в 21.27 мск в понедельник получило данные о взрыве в жилом одноэтажном доме, разделенном на две квартиры. Инцидент произошел в поселке Чувашская Решетка в Барышском районе. "Прокуратура Барышского района Ульяновской области в связи с доставлением в учреждение здравоохранения мужчины и женщины, пострадавших ночью 17 февраля в результате обрушения перекрытий двухквартирного дома в селе Чувашская Решетка, произошедшего, по предварительной информации, вследствие возгорания баллонного газа, проводит проверку", - говорится в сообщении прокуратуры Ульяновской области. Надзорное ведомство проверяет исполнение жилищного законодательства и требований пожарной безопасности.

https://ria.ru/20250117/vzryv-1994303422.html

ульяновская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ульяновская область, россия