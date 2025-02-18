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В Ульяновской области два человека пострадали при взрыве газа
В Ульяновской области два человека пострадали при взрыве газа - РИА Новости, 18.02.2025
В Ульяновской области два человека пострадали при взрыве газа
Два человека пострадали в результате взрыва газа и обрушения межквартирных перекрытий в жилом доме в Ульяновской области. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T12:03:00+03:00
2025-02-18T12:03:00+03:00
2025-02-18T12:08:00+03:00
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САМАРА, 18 фев - РИА Новости. Два человека пострадали в результате взрыва газа и обрушения межквартирных перекрытий в жилом доме в Ульяновской области. В региональном ГУМЧС России сообщили журналистам, что ведомство в 21.27 мск в понедельник получило данные о взрыве в жилом одноэтажном доме, разделенном на две квартиры. Инцидент произошел в поселке Чувашская Решетка в Барышском районе. "Прокуратура Барышского района Ульяновской области в связи с доставлением в учреждение здравоохранения мужчины и женщины, пострадавших ночью 17 февраля в результате обрушения перекрытий двухквартирного дома в селе Чувашская Решетка, произошедшего, по предварительной информации, вследствие возгорания баллонного газа, проводит проверку", - говорится в сообщении прокуратуры Ульяновской области. Надзорное ведомство проверяет исполнение жилищного законодательства и требований пожарной безопасности.
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происшествия, ульяновская область, россия
Происшествия, Ульяновская область, Россия
В Ульяновской области два человека пострадали при взрыве газа
В Ульяновской области два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме