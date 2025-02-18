https://ria.ru/20250218/vyshka-2000172934.html

В Подмосковье неизвестные пытались поджечь вышку сотовой связи

В Подмосковье неизвестные пытались поджечь вышку сотовой связи - РИА Новости, 18.02.2025

В Подмосковье неизвестные пытались поджечь вышку сотовой связи

Неизвестные пытались поджечь вышку сотовой связи недалеко от аэропорта "Домодедово", оборудование не пострадало, возбуждено уголовное дело о террористическом... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T22:23:00+03:00

2025-02-18T22:23:00+03:00

2025-02-18T22:23:00+03:00

происшествия

россия

домодедово (аэропорт)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Неизвестные пытались поджечь вышку сотовой связи недалеко от аэропорта "Домодедово", оборудование не пострадало, возбуждено уголовное дело о террористическом акте, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника, неизвестные в понедельник пытались поджечь вышку сотовой связи недалеко от аэропорта "Домодедово". Возле вышки правоохранители нашли разбитые бутылки с жидкостью и ветошью, обгорели внешние провода, но оборудование повреждено не было. "По данному факту в отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (теракт)", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250217/sk-1999772459.html

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, россия, домодедово (аэропорт), московская область (подмосковье)