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Хинштейн доложил Путину о нуждающихся в выплатах жителях Курской области
Хинштейн доложил Путину о нуждающихся в выплатах жителях Курской области - РИА Новости, 18.02.2025
Хинштейн доложил Путину о нуждающихся в выплатах жителях Курской области
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн доложил президенту России Владимиру Путину, что более 112 тысяч человек в курском приграничье на сегодняшний РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T20:18:00+03:00
2025-02-18T20:18:00+03:00
2025-02-18T20:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн доложил президенту России Владимиру Путину, что более 112 тысяч человек в курском приграничье на сегодняшний день нуждаются в дополнительных выплатах. Во вторник на совещании с членами правительства Путин поручил обеспечить ежемесячные выплаты по 65 тысяч рублей всем утратившим имущество жителям Курской области до полного освобождения региона от украинских формирований. "Сто двенадцать тысяч шестьсот двадцать человек. Вот на данный момент", - сказал Хинштейн в ответ на вопрос Путина, сколько жителей Курской области оказались в сложном положении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, курская область, россия, владимир путин, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Общество, Курская область, Россия, Владимир Путин, Александр Хинштейн
Хинштейн доложил Путину о нуждающихся в выплатах жителях Курской области
Хинштейн доложил Путину, что 112 тысяч курян нуждаются в дополнительных выплатах