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Хинштейн доложил Путину о нуждающихся в выплатах жителях Курской области

Хинштейн доложил Путину о нуждающихся в выплатах жителях Курской области - РИА Новости, 18.02.2025

Хинштейн доложил Путину о нуждающихся в выплатах жителях Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн доложил президенту России Владимиру Путину, что более 112 тысяч человек в курском приграничье на сегодняшний РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T20:18:00+03:00

2025-02-18T20:18:00+03:00

2025-02-18T20:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

курская область

россия

владимир путин

александр хинштейн

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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн доложил президенту России Владимиру Путину, что более 112 тысяч человек в курском приграничье на сегодняшний день нуждаются в дополнительных выплатах. Во вторник на совещании с членами правительства Путин поручил обеспечить ежемесячные выплаты по 65 тысяч рублей всем утратившим имущество жителям Курской области до полного освобождения региона от украинских формирований. "Сто двенадцать тысяч шестьсот двадцать человек. Вот на данный момент", - сказал Хинштейн в ответ на вопрос Путина, сколько жителей Курской области оказались в сложном положении.

https://ria.ru/20250218/putin-2000157117.html

курская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, курская область, россия, владимир путин, александр хинштейн