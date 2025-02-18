https://ria.ru/20250218/vsu-2000171899.html

В Запорожской области уничтожили микроавтобус с боевиками ВСУ

В Запорожской области уничтожили микроавтобус с боевиками ВСУ - РИА Новости, 18.02.2025

В Запорожской области уничтожили микроавтобус с боевиками ВСУ

Микроавтобус с военнослужащими ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области уничтожен ударом дрона, кроме того, поражено хранилище горючего в районе... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T22:12:00+03:00

2025-02-18T22:12:00+03:00

2025-02-18T22:12:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Микроавтобус с военнослужащими ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области уничтожен ударом дрона, кроме того, поражено хранилище горючего в районе завода "Агротех", сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. По словам Лебедева, удары были нанесены по ряду населенных пунктов, расположенных в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. "По пути в Орехов был уничтожен военный микроавтобус с боевиками. Попался нашим БпЛАшникам", - отметил он. Лебедев отметил, что в подконтрольный украинским войскам Орехов "методично прилетает", из-за чего вывоз ликвидированных боевиков поставлен на коммерческие рельсы. Также, по его данным, во вторник был нанесен удар в районе завода "Агротех", где начался серьёзный пожар. Предположительно, удар пришелся по хранилищу горючего.

https://ria.ru/20250218/vsu-2000137482.html

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запорожская область

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запорожская область, киев, сергей лебедев, вооруженные силы украины, украина, россия, вооруженные силы рф