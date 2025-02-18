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В Запорожской области уничтожили микроавтобус с боевиками ВСУ - РИА Новости, 18.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:12 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/vsu-2000171899.html
В Запорожской области уничтожили микроавтобус с боевиками ВСУ
В Запорожской области уничтожили микроавтобус с боевиками ВСУ - РИА Новости, 18.02.2025
В Запорожской области уничтожили микроавтобус с боевиками ВСУ
Микроавтобус с военнослужащими ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области уничтожен ударом дрона, кроме того, поражено хранилище горючего в районе... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T22:12:00+03:00
2025-02-18T22:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
киев
сергей лебедев
вооруженные силы украины
украина
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Микроавтобус с военнослужащими ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области уничтожен ударом дрона, кроме того, поражено хранилище горючего в районе завода "Агротех", сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. По словам Лебедева, удары были нанесены по ряду населенных пунктов, расположенных в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. "По пути в Орехов был уничтожен военный микроавтобус с боевиками. Попался нашим БпЛАшникам", - отметил он. Лебедев отметил, что в подконтрольный украинским войскам Орехов "методично прилетает", из-за чего вывоз ликвидированных боевиков поставлен на коммерческие рельсы. Также, по его данным, во вторник был нанесен удар в районе завода "Агротех", где начался серьёзный пожар. Предположительно, удар пришелся по хранилищу горючего.
https://ria.ru/20250218/vsu-2000137482.html
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запорожская область, киев, сергей лебедев, вооруженные силы украины, украина, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Киев, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Вооруженные силы РФ
В Запорожской области уничтожили микроавтобус с боевиками ВСУ

В Запорожской области ударом дрона уничтожили микроавтобус с военными ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Микроавтобус с военнослужащими ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области уничтожен ударом дрона, кроме того, поражено хранилище горючего в районе завода "Агротех", сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
По словам Лебедева, удары были нанесены по ряду населенных пунктов, расположенных в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
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"По пути в Орехов был уничтожен военный микроавтобус с боевиками. Попался нашим БпЛАшникам", - отметил он.
Лебедев отметил, что в подконтрольный украинским войскам Орехов "методично прилетает", из-за чего вывоз ликвидированных боевиков поставлен на коммерческие рельсы.
Также, по его данным, во вторник был нанесен удар в районе завода "Агротех", где начался серьёзный пожар. Предположительно, удар пришелся по хранилищу горючего.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьКиевСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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