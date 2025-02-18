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В Крыму обвинили украинских олигархов в финансировании ВСУ - РИА Новости, 18.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:38 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/vsu-2000081422.html
В Крыму обвинили украинских олигархов в финансировании ВСУ
В Крыму обвинили украинских олигархов в финансировании ВСУ - РИА Новости, 18.02.2025
В Крыму обвинили украинских олигархов в финансировании ВСУ
Владельцы самого крупного плательщика налогов в Крыму участвовали в финансировании ВСУ и террористических актов, предприятие подлежит национализации, сообщил... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T15:38:00+03:00
2025-02-18T15:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
феодосия
владимир константинов
людмила денисова
сергей аксенов (политик)
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Владельцы самого крупного плательщика налогов в Крыму участвовали в финансировании ВСУ и террористических актов, предприятие подлежит национализации, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов со ссылкой на результаты расследования с участием российских спецслужб. Константинов ранее сообщал, что Крым подготовил новый пакет имущества украинских олигархов под национализацию, в списке более 720 объектов движимого и недвижимого имущества. Среди крупных объектов - АО "Пивобезалкогольный комбинат Крым", ООО "Дельфинарий Немо", объекты которого расположены в Феодосии, Судаке и Алуште, ООО "Сакские минеральные воды", ООО "Санаторно-курортный комплекс "Зеленый мыс" в Алупке, а также имущество семьи львовского бизнесмена Олега Геншафта, бывшего депутата верховной рады Украины и экс-уполномоченной по правам человека Украины Людмилы Денисовой. "Пивобезалкогольный комбинат "Крым" - это самый крупный налоговый плательщик. Это очень крупное предприятие, один из самых крупных производителей на юге России. Работа антитеррористической комиссии показали, что собственники, которые прячутся за границей, самым активным образом участвуют в финансировании ВСУ и спонсировании террористических актов", - сказал Константинов в эфире канала "Россия 24". Он подчеркнул, что работа комиссии и расследование были непростыми, но тщательными, чтобы не допустить ошибки, по словам Константинова, сейчас на предприятии уже работает временная администрация, так как предприятие крупное и важное для региона. "Спецслужбы все тщательно проверяли, чтобы не было ошибки... Никакой компенсации (собственникам - ред.) не предусмотрено, так как это национализация собственности врагов России", - добавил Константинов. Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что средства от продажи имущества пойдут в том числе на нужды участников специальной военной операции и строительство социальных объектов. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов среди прочего попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия.
https://ria.ru/20250213/krym-1999009641.html
https://ria.ru/20250214/ukraina-1999279661.html
https://ria.ru/20240918/konstantinov-1973314842.html
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украина, россия, феодосия, владимир константинов, людмила денисова, сергей аксенов (политик), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Феодосия, Владимир Константинов, Людмила Денисова, Сергей Аксенов (политик), Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Крыму обвинили украинских олигархов в финансировании ВСУ

Глава парламента Крыма: украинские олигархи тайно финансировали ВСУ и теракты

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Владельцы самого крупного плательщика налогов в Крыму участвовали в финансировании ВСУ и террористических актов, предприятие подлежит национализации, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов со ссылкой на результаты расследования с участием российских спецслужб.
Константинов ранее сообщал, что Крым подготовил новый пакет имущества украинских олигархов под национализацию, в списке более 720 объектов движимого и недвижимого имущества. Среди крупных объектов - АО "Пивобезалкогольный комбинат Крым", ООО "Дельфинарий Немо", объекты которого расположены в Феодосии, Судаке и Алуште, ООО "Сакские минеральные воды", ООО "Санаторно-курортный комплекс "Зеленый мыс" в Алупке, а также имущество семьи львовского бизнесмена Олега Геншафта, бывшего депутата верховной рады Украины и экс-уполномоченной по правам человека Украины Людмилы Денисовой.
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В Крыму национализируют имущество украинских олигархов
13 февраля, 08:41
"Пивобезалкогольный комбинат "Крым" - это самый крупный налоговый плательщик. Это очень крупное предприятие, один из самых крупных производителей на юге России. Работа антитеррористической комиссии показали, что собственники, которые прячутся за границей, самым активным образом участвуют в финансировании ВСУ и спонсировании террористических актов", - сказал Константинов в эфире канала "Россия 24".
Он подчеркнул, что работа комиссии и расследование были непростыми, но тщательными, чтобы не допустить ошибки, по словам Константинова, сейчас на предприятии уже работает временная администрация, так как предприятие крупное и важное для региона.
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"Спецслужбы все тщательно проверяли, чтобы не было ошибки... Никакой компенсации (собственникам - ред.) не предусмотрено, так как это национализация собственности врагов России", - добавил Константинов.
Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что средства от продажи имущества пойдут в том числе на нужды участников специальной военной операции и строительство социальных объектов. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов среди прочего попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия.
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Крым планируют полностью зачистить от собственности украинских олигархов
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияФеодосияВладимир КонстантиновЛюдмила ДенисоваСергей Аксенов (политик)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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