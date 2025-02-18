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ВС России нанесли огневое поражение 14 бригадам ВСУ в Курской области
ВС России нанесли огневое поражение 14 бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 18.02.2025
ВС России нанесли огневое поражение 14 бригадам ВСУ в Курской области
Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 14 бригад и трех полков ВСУ в районах 13 приграничных населенных пунктов Курской области, а также отразила... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T13:34:00+03:00
2025-02-18T13:34:00+03:00
2025-02-18T13:34:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 14 бригад и трех полков ВСУ в районах 13 приграничных населенных пунктов Курской области, а также отразила две контратаки, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области. "Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Гончаровка, Замостье, Заолешенка, Казачья Локня, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Махновка, Никольский, Рубанщина, Суджа и Южный. Отражены две контратаки противника", - говорится в сообщении. Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Бондаревка, Викторовка, Гоголевка, Колмаков, Косица, Куриловка, Мартыновка, Меловой, Олешня, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Ободы и Юнаковка в Сумской области.
https://ria.ru/20250217/kursk-1999811108.html
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курская область, россия, суджа, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Суджа, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли огневое поражение 14 бригадам ВСУ в Курской области
МО: группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ в Курской области