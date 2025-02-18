https://ria.ru/20250218/vsu-2000033612.html

ВС России поразили объекты военной инфраструктуры Украины

ВС России поразили объекты военной инфраструктуры Украины - РИА Новости, 18.02.2025

ВС России поразили объекты военной инфраструктуры Украины

Российские войска нанесли поражение объектам военной аэродромной и энергетической инфраструктуры Украины, местам хранения и запуска беспилотников, сообщили в... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T12:48:00+03:00

2025-02-18T12:48:00+03:00

2025-02-18T12:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение объектам военной аэродромной и энергетической инфраструктуры Украины, местам хранения и запуска беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам военной аэродромной и энергетической инфраструктуры Украины, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 144 районах", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, средствами ПВО сбиты 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 73 беспилотника самолетного типа.

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украина, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)