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ВС России поразили объекты военной инфраструктуры Украины - РИА Новости, 18.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:48 18.02.2025 (обновлено: 12:49 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/vsu-2000033612.html
ВС России поразили объекты военной инфраструктуры Украины
ВС России поразили объекты военной инфраструктуры Украины - РИА Новости, 18.02.2025
ВС России поразили объекты военной инфраструктуры Украины
Российские войска нанесли поражение объектам военной аэродромной и энергетической инфраструктуры Украины, местам хранения и запуска беспилотников, сообщили в... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T12:48:00+03:00
2025-02-18T12:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение объектам военной аэродромной и энергетической инфраструктуры Украины, местам хранения и запуска беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам военной аэродромной и энергетической инфраструктуры Украины, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 144 районах", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, средствами ПВО сбиты 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 73 беспилотника самолетного типа.
https://ria.ru/20250217/vsu-1999755210.html
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украина, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России поразили объекты военной инфраструктуры Украины

Минобороны: ВС РФ нанесли удар по аэродромам и местам хранения БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение объектам военной аэродромной и энергетической инфраструктуры Украины, местам хранения и запуска беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам военной аэродромной и энергетической инфраструктуры Украины, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 144 районах", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, средствами ПВО сбиты 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 73 беспилотника самолетного типа.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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