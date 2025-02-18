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ВСУ за сутки потеряли до 25 военных в зоне действий группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 25 военных в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 18.02.2025
ВСУ за сутки потеряли до 25 военных в зоне действий группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 25 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T12:39:00+03:00
2025-02-18T12:39:00+03:00
2025-02-18T12:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
волчанск
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 25 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило министерство обороны РФ. "На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 25 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20250218/vsu-1999984160.html
волчанск
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волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли до 25 военных в зоне действий группировки "Север"
Минобороны: ВСУ потеряли до 25 военных в зоне действий группировки "Север"