https://ria.ru/20250218/vsu-2000030606.html

ВСУ за сутки потеряли до 25 военных в зоне действий группировки "Север"

ВСУ за сутки потеряли до 25 военных в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 18.02.2025

ВСУ за сутки потеряли до 25 военных в зоне действий группировки "Север"

ВСУ за сутки потеряли до 25 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T12:39:00+03:00

2025-02-18T12:39:00+03:00

2025-02-18T12:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

волчанск

харьковская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 25 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило министерство обороны РФ. "На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 25 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20250218/vsu-1999984160.html

волчанск

харьковская область

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волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)