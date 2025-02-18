https://ria.ru/20250218/vsu-1999984160.html

ВСУ собирают военные силы в Сумской области

ВСУ собирают военные силы в Сумской области - РИА Новости, 18.02.2025

ВСУ собирают военные силы в Сумской области

Вооруженные силы Украины собирают силы в Сумской области возле границы с Брянской и Курской областями, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T10:30:00+03:00

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2025-02-18T10:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

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курская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Украины собирают силы в Сумской области возле границы с Брянской и Курской областями, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. Лебедев процитировал сообщение от агента из Сумской области. "Общался с шосткинскими. Говорят, что от них и из Глухова на границу с Брянщиной, где переход "Троебортное", стягивают вояк и технику. Подвозят БК и ГСМ. Располагаются в приграничных сёлах, откуда мирняк уже эвакуирован. Не знаю, но вдруг опять какую-то атаку задумали? Если судить по карте, то достаточно логично", - написал Лебедеву агент. "В том месте такой зигзаг границы, что и Брянская, и Курская область рядом. Глухов – это восточная часть Шосткинского района. Очень много лесов и различных складок местности, а в выселенные села крайне удобно заселяться. Технику можно расположить как в лесу, так и по фермерским хозяйствам", - сказал собеседник агентства. Также он привел сообщение другого жителя Сумской области: "Всё правда, сообщают о каком-то затишье и прибытии военных. Расселяют по домам с мирняками... Знакомые проговорились, сами того не зная. В Сумской области с 10 на 11 февраля внезапно нарисовалось около 15 тысяч новых абонентов украинской мобильной связи, что однозначно указывает на переброску в регион очень крупных подкреплений. Наибольшая концентрация "новеньких" отмечена в двух локациях: Баничи-Перемога-Глухов и Мирополье".

https://ria.ru/20250218/papperger-1999967033.html

https://ria.ru/20241115/udar-1983901549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сумская область, курская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, в мире