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В Херсонской области при обстреле ВСУ погибли два мирных жителя - РИА Новости, 18.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:59 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/vsu-1999978417.html
В Херсонской области при обстреле ВСУ погибли два мирных жителя
В Херсонской области при обстреле ВСУ погибли два мирных жителя - РИА Новости, 18.02.2025
В Херсонской области при обстреле ВСУ погибли два мирных жителя
Два жителя Каховки погибли и один ранен в результате ударов украинской армии, еще один человек получил ранения во время украинского обстрела города Голая... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T09:59:00+03:00
2025-02-18T09:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
каховка
днепр (город)
херсонская область
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 18 фев - РИА Новости. Два жителя Каховки погибли и один ранен в результате ударов украинской армии, еще один человек получил ранения во время украинского обстрела города Голая Пристань, всего за сутки ВСУ провели 38 артиллерийских обстрелов населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате атак БПЛА ВСУ в Каховке погибли два мирных жителя, еще один получил ранения. Жительница Голой Пристани получила травматическую ампутацию левой стопы из-за обстрела ВСУ. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 22 артиллерийских удара. Еще 16 обстрелов со стороны войск киевского режима произошли ночью", - сообщил представитель экстренных служб. За день под огонь попали 9 населенных пунктов области: Новая Каховка, Алешки, Каховка, Голая Пристань, Князе-Григоровка, Малая Лепетиха, Великая Лепетиха, Пролетарка, Днепряны.
https://ria.ru/20250214/spetsoperatsiya-1999273733.html
каховка
днепр (город)
херсонская область
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каховка, днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Каховка, Днепр (город), Херсонская область , Вооруженные силы Украины
В Херсонской области при обстреле ВСУ погибли два мирных жителя

ВСУ за сутки 38 раз обстреляли Херсонскую область, погибли два человека

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик
Медик - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 18 фев - РИА Новости. Два жителя Каховки погибли и один ранен в результате ударов украинской армии, еще один человек получил ранения во время украинского обстрела города Голая Пристань, всего за сутки ВСУ провели 38 артиллерийских обстрелов населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В результате атак БПЛА ВСУ в Каховке погибли два мирных жителя, еще один получил ранения. Жительница Голой Пристани получила травматическую ампутацию левой стопы из-за обстрела ВСУ. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 22 артиллерийских удара. Еще 16 обстрелов со стороны войск киевского режима произошли ночью", - сообщил представитель экстренных служб.
За день под огонь попали 9 населенных пунктов области: Новая Каховка, Алешки, Каховка, Голая Пристань, Князе-Григоровка, Малая Лепетиха, Великая Лепетиха, Пролетарка, Днепряны.
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Специальная военная операция на УкраинеКаховкаДнепр (город)Херсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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