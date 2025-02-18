https://ria.ru/20250218/vsu-1999978417.html

В Херсонской области при обстреле ВСУ погибли два мирных жителя

В Херсонской области при обстреле ВСУ погибли два мирных жителя - РИА Новости, 18.02.2025

В Херсонской области при обстреле ВСУ погибли два мирных жителя

Два жителя Каховки погибли и один ранен в результате ударов украинской армии, еще один человек получил ранения во время украинского обстрела города Голая... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T09:59:00+03:00

2025-02-18T09:59:00+03:00

2025-02-18T09:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

каховка

днепр (город)

херсонская область

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 18 фев - РИА Новости. Два жителя Каховки погибли и один ранен в результате ударов украинской армии, еще один человек получил ранения во время украинского обстрела города Голая Пристань, всего за сутки ВСУ провели 38 артиллерийских обстрелов населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате атак БПЛА ВСУ в Каховке погибли два мирных жителя, еще один получил ранения. Жительница Голой Пристани получила травматическую ампутацию левой стопы из-за обстрела ВСУ. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 22 артиллерийских удара. Еще 16 обстрелов со стороны войск киевского режима произошли ночью", - сообщил представитель экстренных служб. За день под огонь попали 9 населенных пунктов области: Новая Каховка, Алешки, Каховка, Голая Пристань, Князе-Григоровка, Малая Лепетиха, Великая Лепетиха, Пролетарка, Днепряны.

https://ria.ru/20250214/spetsoperatsiya-1999273733.html

каховка

днепр (город)

херсонская область

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каховка, днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины