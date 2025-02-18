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Врач назвала опасные последствия нахождения на морозе - РИА Новости, 18.02.2025
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03:13 18.02.2025 (обновлено: 06:27 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/vrach-1999955680.html
Врач назвала опасные последствия нахождения на морозе
Врач назвала опасные последствия нахождения на морозе - РИА Новости, 18.02.2025
Врач назвала опасные последствия нахождения на морозе
Холодовая аллергия, купероз, раздражительный дерматит могут возникнуть при длительном нахождении на морозе, кроме того, прохладная погода сильно сушит волосы,... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T03:13:00+03:00
2025-02-18T06:27:00+03:00
общество
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Холодовая аллергия, купероз, раздражительный дерматит могут возникнуть при длительном нахождении на морозе, кроме того, прохладная погода сильно сушит волосы, рассказала РИА Новости врач-дерматовенеролог филиала "Люблинский" Московского центра дерматовенерологии и косметологии Алина Кураева."При нахождении на морозе возможны различные состояния, начиная от холодовой аллергии, купероза, заканчивая раздражительным дерматитом. При каждом состоянии есть свои рекомендации, поэтому необходимо обратиться к врачу для получения консультации", — сказала врач. Специалист отметила, что мороз также негативно сказывается на состоянии волос, так как сильно их сушит, а в большинстве помещений имеются обогреватели — это усиливает данную проблему, в итоге волосы становятся сильно обезвоженными, поэтому в результате будут более ломкими."При кратковременном пребывании на улице можно обойтись без шапок и перчаток — при температуре до минус двух градусов, но при длительных прогулках, даже при нуле градусов за окном, лучше не пренебрегать головными уборами и перчатками. Для защиты от обветривания кожи лица необходимо нанести питательный крем, но не менее чем за 30 минут до выхода на улицу", — добавила собеседница агентства.
https://ria.ru/20250217/ovoschi-1999738534.html
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Общество
Врач назвала опасные последствия нахождения на морозе

Врач Кураева: при длительном нахождении на морозе может возникнуть купероз

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСнег в Москве
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© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Холодовая аллергия, купероз, раздражительный дерматит могут возникнуть при длительном нахождении на морозе, кроме того, прохладная погода сильно сушит волосы, рассказала РИА Новости врач-дерматовенеролог филиала "Люблинский" Московского центра дерматовенерологии и косметологии Алина Кураева.
"При нахождении на морозе возможны различные состояния, начиная от холодовой аллергии, купероза, заканчивая раздражительным дерматитом. При каждом состоянии есть свои рекомендации, поэтому необходимо обратиться к врачу для получения консультации", — сказала врач.
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Специалист отметила, что мороз также негативно сказывается на состоянии волос, так как сильно их сушит, а в большинстве помещений имеются обогреватели — это усиливает данную проблему, в итоге волосы становятся сильно обезвоженными, поэтому в результате будут более ломкими.
"При кратковременном пребывании на улице можно обойтись без шапок и перчаток — при температуре до минус двух градусов, но при длительных прогулках, даже при нуле градусов за окном, лучше не пренебрегать головными уборами и перчатками. Для защиты от обветривания кожи лица необходимо нанести питательный крем, но не менее чем за 30 минут до выхода на улицу", — добавила собеседница агентства.
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