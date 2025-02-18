https://ria.ru/20250218/vostok-2000028840.html

Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника

Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 18.02.2025

Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника

Украинские подразделения за сутки потеряли в зоне действия группировки войск "Восток" до 175 военнослужащих и четыре орудия полевой артиллерии, сообщили в... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T12:34:00+03:00

2025-02-18T12:34:00+03:00

2025-02-18T12:40:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Украинские подразделения за сутки потеряли в зоне действия группировки войск "Восток" до 175 военнослужащих и четыре орудия полевой артиллерии, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив, Бурлацкое, Новоселка, Новополь Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили до 175 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении.

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, украина