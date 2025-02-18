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Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 18.02.2025
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника
Украинские подразделения за сутки потеряли в зоне действия группировки войск "Восток" до 175 военнослужащих и четыре орудия полевой артиллерии, сообщили в... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T12:34:00+03:00
2025-02-18T12:34:00+03:00
2025-02-18T12:40:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Украинские подразделения за сутки потеряли в зоне действия группировки войск "Восток" до 175 военнослужащих и четыре орудия полевой артиллерии, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив, Бурлацкое, Новоселка, Новополь Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили до 175 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника
ВСУ потеряли до 175 военных в зоне ответственности группировки "Восток"