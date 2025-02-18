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Российские военные передали РПЦ найденные в схроне церковные ценности - РИА Новости, 18.02.2025
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18:30 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/voennye-2000132461.html
Российские военные передали РПЦ найденные в схроне церковные ценности
Российские военные передали РПЦ найденные в схроне церковные ценности - РИА Новости, 18.02.2025
Российские военные передали РПЦ найденные в схроне церковные ценности
Российские военные, обнаружившие схрон с украденным ВСУ церковным имуществом, передали всю найденную утварь и иконы благочинному Георгиевского округа города... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T18:30:00+03:00
2025-02-18T18:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
красногоровка
донецк
московский патриархат
русская православная церковь
россия
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ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Российские военные, обнаружившие схрон с украденным ВСУ церковным имуществом, передали всю найденную утварь и иконы благочинному Георгиевского округа города Донецка, протоиерею Виталию Зубко, а также доставили эти ценности в собор святых Петра и Февронии в Донецке, передает присутствовавший при передаче и транспортировке корреспондент РИА Новости. "Все, что нам передали, мы привезли в собор святых Петра и Февронии нашего города Донецка", - сказал агентству Зубко. Священнослужитель отметил, что все найденные российскими военными в схроне предметы являются богослужебными, алтарными принадлежностями из православного храма Московского патриархата. "Однозначно это все из храма… Это не просто церковные принадлежности, это именно принадлежности богослужебные, алтарные принадлежности. Здесь даже в дароносице есть частичка причастия, которую заберем в храм. Это все православное. Все из одного из храмов нашей епархии. Все будет передано в управление Донецкой епархии, где уже определят, чье это. Будем спрашивать священников, которые здесь служили. Уже дальше будут решать, в какой храм передавать. Может, в храм, где нуждаются в этих принадлежностях", - сказал священник. Вся утварь и иконы были тщательно упакованы для безопасной транспортировки и под охраной военных, в присутствии благочинного Георгиевского округа, были эвакуированы из Красногоровки в Донецк. Во время перевозки имевшиеся в автомобилях дрон-детекторы периодически показывали, что неподалеку есть FPV-дроны противника, однако все прошло без эксцессов. "Мы рады, что какую-то пользу принесли церкви. Люди, может, будут как-то вспоминать об этом. Я думаю, что пригодится для церкви это все", - сказал участвовавший в транспортировке военный с позывным "Полтава". Всего РПЦ был передан 21 предмет, среди них иконы, чаши для причастия, крестильный ящик, дароносица, кадило, венцы, митры, кресты, Библия, подлампадники, поднос, требный чемодан, футляры для митры и другие предметы церковной утвари.
https://ria.ru/20250125/skhron-1995430597.html
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донецк
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Максим Зубков
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Схрон с православными иконами, похищенный ВСУ из храма в освобожденной Красногоровке в ДНР
Российские бойцы обнаружили в освобожденной Красногоровке в ДНР схрон с православными иконами и церковной утварью, похищенной ВСУ из местного храма. Об этом РИА Новости сообщил военнослужащий группировки войск "Юг" с позывным "Полтава".
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красногоровка, донецк, московский патриархат, русская православная церковь, россия
Специальная военная операция на Украине, Красногоровка, Донецк, Московский Патриархат, Русская православная церковь, Россия
Российские военные передали РПЦ найденные в схроне церковные ценности

Российские военные передали найденные церковные ценности протоиерею Зубко

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ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Российские военные, обнаружившие схрон с украденным ВСУ церковным имуществом, передали всю найденную утварь и иконы благочинному Георгиевского округа города Донецка, протоиерею Виталию Зубко, а также доставили эти ценности в собор святых Петра и Февронии в Донецке, передает присутствовавший при передаче и транспортировке корреспондент РИА Новости.
"Все, что нам передали, мы привезли в собор святых Петра и Февронии нашего города Донецка", - сказал агентству Зубко.
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Священнослужитель отметил, что все найденные российскими военными в схроне предметы являются богослужебными, алтарными принадлежностями из православного храма Московского патриархата.
"Однозначно это все из храма… Это не просто церковные принадлежности, это именно принадлежности богослужебные, алтарные принадлежности. Здесь даже в дароносице есть частичка причастия, которую заберем в храм. Это все православное. Все из одного из храмов нашей епархии. Все будет передано в управление Донецкой епархии, где уже определят, чье это. Будем спрашивать священников, которые здесь служили. Уже дальше будут решать, в какой храм передавать. Может, в храм, где нуждаются в этих принадлежностях", - сказал священник.
Вся утварь и иконы были тщательно упакованы для безопасной транспортировки и под охраной военных, в присутствии благочинного Георгиевского округа, были эвакуированы из Красногоровки в Донецк. Во время перевозки имевшиеся в автомобилях дрон-детекторы периодически показывали, что неподалеку есть FPV-дроны противника, однако все прошло без эксцессов.
"Мы рады, что какую-то пользу принесли церкви. Люди, может, будут как-то вспоминать об этом. Я думаю, что пригодится для церкви это все", - сказал участвовавший в транспортировке военный с позывным "Полтава".
Всего РПЦ был передан 21 предмет, среди них иконы, чаши для причастия, крестильный ящик, дароносица, кадило, венцы, митры, кресты, Библия, подлампадники, поднос, требный чемодан, футляры для митры и другие предметы церковной утвари.
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