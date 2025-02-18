https://ria.ru/20250218/vgik-2000180100.html
ВГИК опроверг информацию о недопуске студентов в вуз без биометрии
ВГИК опроверг информацию о недопуске студентов в вуз без биометрии - РИА Новости, 18.02.2025
ВГИК опроверг информацию о недопуске студентов в вуз без биометрии
Проректор ВГИК Алевтина Николаева-Чинарова опровергла РИА Новости информацию о недопуске студентов в вуз без биометрии. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T23:53:00+03:00
2025-02-18T23:53:00+03:00
2025-02-18T23:53:00+03:00
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вгик
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Проректор ВГИК Алевтина Николаева-Чинарова опровергла РИА Новости информацию о недопуске студентов в вуз без биометрии. Ранее Telegram-канал "Осторожно, Москва" сообщил, что якобы учащихся, отказавшихся сдавать биометрию во ВГИК, перестали пускать в учебное заведение. "Это какая-то ерунда", - сказала проректор, отвечая на вопрос, действительно ли студентов без биометрии перестали пускать в вуз, отметив, что меры усилены, но это происходит на добровольной основе.
https://ria.ru/20241205/rossija-1987452850.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вгик, биометрия
Общество, ВГИК, Биометрия
ВГИК опроверг информацию о недопуске студентов в вуз без биометрии
Проректор ВГИК опровергла сообщения о недопуске студентов в вуз без биометрии