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ВГИК опроверг информацию о недопуске студентов в вуз без биометрии - РИА Новости, 18.02.2025
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23:53 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/vgik-2000180100.html
ВГИК опроверг информацию о недопуске студентов в вуз без биометрии
ВГИК опроверг информацию о недопуске студентов в вуз без биометрии - РИА Новости, 18.02.2025
ВГИК опроверг информацию о недопуске студентов в вуз без биометрии
Проректор ВГИК Алевтина Николаева-Чинарова опровергла РИА Новости информацию о недопуске студентов в вуз без биометрии. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T23:53:00+03:00
2025-02-18T23:53:00+03:00
общество
вгик
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Проректор ВГИК Алевтина Николаева-Чинарова опровергла РИА Новости информацию о недопуске студентов в вуз без биометрии. Ранее Telegram-канал "Осторожно, Москва" сообщил, что якобы учащихся, отказавшихся сдавать биометрию во ВГИК, перестали пускать в учебное заведение. "Это какая-то ерунда", - сказала проректор, отвечая на вопрос, действительно ли студентов без биометрии перестали пускать в вуз, отметив, что меры усилены, но это происходит на добровольной основе.
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общество, вгик, биометрия
Общество, ВГИК, Биометрия
ВГИК опроверг информацию о недопуске студентов в вуз без биометрии

Проректор ВГИК опровергла сообщения о недопуске студентов в вуз без биометрии

© www.cmpk.ruВГИК
ВГИК - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© www.cmpk.ru
ВГИК. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Проректор ВГИК Алевтина Николаева-Чинарова опровергла РИА Новости информацию о недопуске студентов в вуз без биометрии.
Ранее Telegram-канал "Осторожно, Москва" сообщил, что якобы учащихся, отказавшихся сдавать биометрию во ВГИК, перестали пускать в учебное заведение.
«
"Это какая-то ерунда", - сказала проректор, отвечая на вопрос, действительно ли студентов без биометрии перестали пускать в вуз, отметив, что меры усилены, но это происходит на добровольной основе.
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