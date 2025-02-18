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У папы римского диагностировали двустороннюю пневмонию - РИА Новости, 18.02.2025
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21:39 18.02.2025 (обновлено: 22:52 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/vatikan-2000168540.html
У папы римского диагностировали двустороннюю пневмонию
У папы римского диагностировали двустороннюю пневмонию - РИА Новости, 18.02.2025
У папы римского диагностировали двустороннюю пневмонию
У госпитализированного с легочной инфекцией папы римского Франциска обследования показали начало двусторонней пневмонии, сообщила служба печати Святого... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T21:39:00+03:00
2025-02-18T22:52:00+03:00
в мире
франциск (хорхе марио бергольо)
папа римский
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ВАТИКАН, 18 фев — РИА Новости. У госпитализированного с легочной инфекцией папы римского Франциска обследования показали начало двусторонней пневмонии, сообщила служба печати Святого престола."Лабораторные анализы, рентгенография грудной клетки и клиническое состояние продолжают представлять сложную картину. Полимикробная инфекция, возникшая на фоне бронхоэктатической болезни и астматического бронхита и потребовавшая применения антибиотикотерапии кортизоном, усложняет терапевтическое лечение", — говорится в сообщении.Как отмечается, понтифик прошел компьютерную томографию грудной клетки, которая показала начало двусторонней пневмонии, потребовавшей дальнейшей медикаментозной терапии."Несмотря на это, папа Франциск пребывает в хорошем настроении", — отмечается в сообщении. Утром он причастился, а в течение дня чередовал отдых с молитвой и чтением текстов, сообщила ватиканская пресс-служба.В понедельник служба печати Святого престола сообщила, что проведенное в больнице обследование выявило полимикробную инфекцию дыхательных путей. При этом у Франциска нет температуры, что наблюдатели расценивают как положительный фактор.В пятницу, по окончании аудиенций, 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику Gemelli для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика отменили вплоть до понедельника.Ранее служба печати сообщила, что папе Франциску в больнице предписан полный отдых, лабораторные анализы показали улучшение некоторых показателей.
https://ria.ru/20250216/sanktsii-1999722569.html
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в мире, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский, ватикан
В мире, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Папа Римский, Ватикан
У папы римского диагностировали двустороннюю пневмонию

У папы римского Франциска диагностировали начало двусторонней пневмонии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПапа римский Франциск
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Папа римский Франциск. Архивное фото
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ВАТИКАН, 18 фев — РИА Новости. У госпитализированного с легочной инфекцией папы римского Франциска обследования показали начало двусторонней пневмонии, сообщила служба печати Святого престола.
"Лабораторные анализы, рентгенография грудной клетки и клиническое состояние продолжают представлять сложную картину. Полимикробная инфекция, возникшая на фоне бронхоэктатической болезни и астматического бронхита и потребовавшая применения антибиотикотерапии кортизоном, усложняет терапевтическое лечение", — говорится в сообщении.
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Как отмечается, понтифик прошел компьютерную томографию грудной клетки, которая показала начало двусторонней пневмонии, потребовавшей дальнейшей медикаментозной терапии.
"Несмотря на это, папа Франциск пребывает в хорошем настроении", — отмечается в сообщении.
Утром он причастился, а в течение дня чередовал отдых с молитвой и чтением текстов, сообщила ватиканская пресс-служба.
В понедельник служба печати Святого престола сообщила, что проведенное в больнице обследование выявило полимикробную инфекцию дыхательных путей. При этом у Франциска нет температуры, что наблюдатели расценивают как положительный фактор.
В пятницу, по окончании аудиенций, 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику Gemelli для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика отменили вплоть до понедельника.
Ранее служба печати сообщила, что папе Франциску в больнице предписан полный отдых, лабораторные анализы показали улучшение некоторых показателей.
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