https://ria.ru/20250218/vatikan-2000168540.html

У папы римского диагностировали двустороннюю пневмонию

У папы римского диагностировали двустороннюю пневмонию - РИА Новости, 18.02.2025

У папы римского диагностировали двустороннюю пневмонию

У госпитализированного с легочной инфекцией папы римского Франциска обследования показали начало двусторонней пневмонии, сообщила служба печати Святого... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T21:39:00+03:00

2025-02-18T21:39:00+03:00

2025-02-18T22:52:00+03:00

в мире

франциск (хорхе марио бергольо)

папа римский

ватикан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893355694_0:0:3254:1830_1920x0_80_0_0_7445e58df6d8d46c4b25f744ddc43d7e.jpg

ВАТИКАН, 18 фев — РИА Новости. У госпитализированного с легочной инфекцией папы римского Франциска обследования показали начало двусторонней пневмонии, сообщила служба печати Святого престола."Лабораторные анализы, рентгенография грудной клетки и клиническое состояние продолжают представлять сложную картину. Полимикробная инфекция, возникшая на фоне бронхоэктатической болезни и астматического бронхита и потребовавшая применения антибиотикотерапии кортизоном, усложняет терапевтическое лечение", — говорится в сообщении.Как отмечается, понтифик прошел компьютерную томографию грудной клетки, которая показала начало двусторонней пневмонии, потребовавшей дальнейшей медикаментозной терапии."Несмотря на это, папа Франциск пребывает в хорошем настроении", — отмечается в сообщении. Утром он причастился, а в течение дня чередовал отдых с молитвой и чтением текстов, сообщила ватиканская пресс-служба.В понедельник служба печати Святого престола сообщила, что проведенное в больнице обследование выявило полимикробную инфекцию дыхательных путей. При этом у Франциска нет температуры, что наблюдатели расценивают как положительный фактор.В пятницу, по окончании аудиенций, 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику Gemelli для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика отменили вплоть до понедельника.Ранее служба печати сообщила, что папе Франциску в больнице предписан полный отдых, лабораторные анализы показали улучшение некоторых показателей.

https://ria.ru/20250216/sanktsii-1999722569.html

https://ria.ru/20241228/dvoryane-1991877209.html

ватикан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский, ватикан