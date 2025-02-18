https://ria.ru/20250218/ushakov-2000070459.html
Россия и США договорились учитывать интересы друг друга, заявил Ушаков
Россия и США договорились учитывать интересы друг друга, заявил Ушаков - РИА Новости, 18.02.2025
Россия и США договорились учитывать интересы друг друга, заявил Ушаков
Россия и США на переговорах в Эр-Рияде договорились учитывать интересы друг друга, сообщил помощник президента Юрий Ушаков в эфире "Первого канала". РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T15:12:00+03:00
2025-02-18T15:12:00+03:00
2025-02-18T15:20:00+03:00
россия
сша
в мире
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000051948_52:82:1229:744_1920x0_80_0_0_dc144d920d498b0e3da04c989b114ee2.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия и США на переговорах в Эр-Рияде договорились учитывать интересы друг друга, сообщил помощник президента Юрий Ушаков в эфире "Первого канала"."Мы договорились, что будем учитывать интересы друг друга", - сказал Ушаков.
https://ria.ru/20250218/er-rijad-2000073357.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000051948_91:0:1217:844_1920x0_80_0_0_35acadb1ad830ffcfdd28956d65113d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, в мире, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Россия, США, В мире, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Россия и США договорились учитывать интересы друг друга, заявил Ушаков
Ушаков: Россия и США в Эр-Рияде договорились учитывать интересы друг друга