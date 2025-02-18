https://ria.ru/20250218/ushakov-2000070459.html

Россия и США договорились учитывать интересы друг друга, заявил Ушаков

Россия и США договорились учитывать интересы друг друга, заявил Ушаков - РИА Новости, 18.02.2025

Россия и США договорились учитывать интересы друг друга, заявил Ушаков

Россия и США на переговорах в Эр-Рияде договорились учитывать интересы друг друга, сообщил помощник президента Юрий Ушаков в эфире "Первого канала". РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T15:12:00+03:00

2025-02-18T15:12:00+03:00

2025-02-18T15:20:00+03:00

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сша

в мире

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия и США на переговорах в Эр-Рияде договорились учитывать интересы друг друга, сообщил помощник президента Юрий Ушаков в эфире "Первого канала"."Мы договорились, что будем учитывать интересы друг друга", - сказал Ушаков.

https://ria.ru/20250218/er-rijad-2000073357.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, сша, в мире, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде