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Россия и США договорились учитывать интересы друг друга, заявил Ушаков - РИА Новости, 18.02.2025
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15:12 18.02.2025 (обновлено: 15:20 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/ushakov-2000070459.html
Россия и США договорились учитывать интересы друг друга, заявил Ушаков
Россия и США договорились учитывать интересы друг друга, заявил Ушаков - РИА Новости, 18.02.2025
Россия и США договорились учитывать интересы друг друга, заявил Ушаков
Россия и США на переговорах в Эр-Рияде договорились учитывать интересы друг друга, сообщил помощник президента Юрий Ушаков в эфире "Первого канала". РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T15:12:00+03:00
2025-02-18T15:20:00+03:00
россия
сша
в мире
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия и США на переговорах в Эр-Рияде договорились учитывать интересы друг друга, сообщил помощник президента Юрий Ушаков в эфире "Первого канала"."Мы договорились, что будем учитывать интересы друг друга", - сказал Ушаков.
https://ria.ru/20250218/er-rijad-2000073357.html
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россия, сша, в мире, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Россия, США, В мире, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Россия и США договорились учитывать интересы друг друга, заявил Ушаков

Ушаков: Россия и США в Эр-Рияде договорились учитывать интересы друг друга

© Фото : Мария Захарова/TelegramРоссийская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде
Российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Фото : Мария Захарова/Telegram
Российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия и США на переговорах в Эр-Рияде договорились учитывать интересы друг друга, сообщил помощник президента Юрий Ушаков в эфире "Первого канала".
"Мы договорились, что будем учитывать интересы друг друга", - сказал Ушаков.
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Переговоры в Эр-Рияде продлились 4,5 часа
Вчера, 15:17
 
РоссияСШАВ миреПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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