https://ria.ru/20250218/ushakov--2000141638.html
Ушаков сделал заявление о переговорах России и США
Ушаков сделал заявление о переговорах России и США - РИА Новости, 18.02.2025
Ушаков сделал заявление о переговорах России и США
Развитие ситуации в контактах России и США после разговора лидеров стран Владимира Путина и Дональда Трампа уникальное, заявил помощник президента РФ Юрий... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T18:53:00+03:00
2025-02-18T18:53:00+03:00
2025-02-18T19:01:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Развитие ситуации в контактах России и США после разговора лидеров стран Владимира Путина и Дональда Трампа уникальное, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Сейчас действительно, можно сказать, уникальное развитие (контактов России и США - ред.) с учетом общей обстановки. На прошлой неделе говорили президенты, после этого - буквально через несколько дней - встречаются достаточно высокопоставленные люди из Москвы и Вашингтона и ведут серьезные переговоры. Это уже своего рода успех", - сказал Ушаков в эфире телеканала "Россия 1".Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
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россия, сша, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире
Ушаков сделал заявление о переговорах России и США
Ушаков назвал развитие ситуации в контактах РФ и США уникальным
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Развитие ситуации в контактах России и США после разговора лидеров стран Владимира Путина и Дональда Трампа уникальное, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Сейчас действительно, можно сказать, уникальное развитие (контактов России и США - ред.) с учетом общей обстановки. На прошлой неделе говорили президенты, после этого - буквально через несколько дней - встречаются достаточно высокопоставленные люди из Москвы и Вашингтона и ведут серьезные переговоры. Это уже своего рода успех", - сказал Ушаков в эфире телеканала "Россия 1".
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.