https://ria.ru/20250218/uregulirovanie-2000108636.html

Россия и США договорились о формировании процесса урегулирования на Украине

Россия и США договорились о формировании процесса урегулирования на Украине - РИА Новости, 18.02.2025

Россия и США договорились о формировании процесса урегулирования на Украине

Россия и США договорились, что в ближайшее время будет сформирован процесс по украинскому урегулированию, назначены переговорщики, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T17:11:00+03:00

2025-02-18T17:11:00+03:00

2025-02-18T17:11:00+03:00

в мире

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сергей лавров

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Россия и США договорились, что в ближайшее время будет сформирован процесс по украинскому урегулированию, назначены переговорщики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы согласовали, что будет в ближайшее время сформирован процесс по украинскому урегулированию. Американская сторона сообщит, кто будет представлять Вашингтон в рамках этой работы. Как только мы узнаем имя и должность соответствующего представителя, мы, как президент (РФ Владимир) Путин сказал президенту (США Дональду) Трампу, тут же обозначим нашего участника этого процесса", - сказал он журналистам по итогам переговоров с американской делегацией во вторник.

https://ria.ru/20250218/peregovory-1999912921.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, сергей лавров, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде