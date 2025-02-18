Россия и США договорились о формировании процесса урегулирования на Украине
Лавров: в ближайшее время будет сформирован процесс по урегулированию на Украине
© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков во время двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков во время двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине
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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Россия и США договорились, что в ближайшее время будет сформирован процесс по украинскому урегулированию, назначены переговорщики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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"Мы согласовали, что будет в ближайшее время сформирован процесс по украинскому урегулированию. Американская сторона сообщит, кто будет представлять Вашингтон в рамках этой работы. Как только мы узнаем имя и должность соответствующего представителя, мы, как президент (РФ Владимир) Путин сказал президенту (США Дональду) Трампу, тут же обозначим нашего участника этого процесса", - сказал он журналистам по итогам переговоров с американской делегацией во вторник.
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