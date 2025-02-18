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Россия и США договорились о формировании процесса урегулирования на Украине - РИА Новости, 18.02.2025
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17:11 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/uregulirovanie-2000108636.html
Россия и США договорились о формировании процесса урегулирования на Украине
Россия и США договорились о формировании процесса урегулирования на Украине - РИА Новости, 18.02.2025
Россия и США договорились о формировании процесса урегулирования на Украине
Россия и США договорились, что в ближайшее время будет сформирован процесс по украинскому урегулированию, назначены переговорщики, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T17:11:00+03:00
2025-02-18T17:11:00+03:00
в мире
россия
сша
сергей лавров
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Россия и США договорились, что в ближайшее время будет сформирован процесс по украинскому урегулированию, назначены переговорщики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы согласовали, что будет в ближайшее время сформирован процесс по украинскому урегулированию. Американская сторона сообщит, кто будет представлять Вашингтон в рамках этой работы. Как только мы узнаем имя и должность соответствующего представителя, мы, как президент (РФ Владимир) Путин сказал президенту (США Дональду) Трампу, тут же обозначим нашего участника этого процесса", - сказал он журналистам по итогам переговоров с американской делегацией во вторник.
https://ria.ru/20250218/peregovory-1999912921.html
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в мире, россия, сша, сергей лавров, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Россия, США, Сергей Лавров, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Россия и США договорились о формировании процесса урегулирования на Украине

Лавров: в ближайшее время будет сформирован процесс по урегулированию на Украине

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков во время двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков во время двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков во время двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине
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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Россия и США договорились, что в ближайшее время будет сформирован процесс по украинскому урегулированию, назначены переговорщики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Мы согласовали, что будет в ближайшее время сформирован процесс по украинскому урегулированию. Американская сторона сообщит, кто будет представлять Вашингтон в рамках этой работы. Как только мы узнаем имя и должность соответствующего представителя, мы, как президент (РФ Владимир) Путин сказал президенту (США Дональду) Трампу, тут же обозначим нашего участника этого процесса", - сказал он журналистам по итогам переговоров с американской делегацией во вторник.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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В миреРоссияСШАСергей ЛавровПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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