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Иностранные наставники отправляют украинцев на глупую смерть, заявил Сальдо - РИА Новости, 18.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:39 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/ukraintsy-2000174479.html
Иностранные наставники отправляют украинцев на глупую смерть, заявил Сальдо
Иностранные наставники отправляют украинцев на глупую смерть, заявил Сальдо - РИА Новости, 18.02.2025
Иностранные наставники отправляют украинцев на глупую смерть, заявил Сальдо
Иностранные наставники, присутствие которых в оккупированном Киевом Херсоне сильно возросло, отправляют украинских военнослужащих на "глупую смерть", сказал... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T22:39:00+03:00
2025-02-18T22:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
днепр (город)
черное море
владимир сальдо
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 18 фев - РИА Новости. Иностранные наставники, присутствие которых в оккупированном Киевом Херсоне сильно возросло, отправляют украинских военнослужащих на "глупую смерть", сказал журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Попытки врага сейчас каким-то образом воздействовать на наших воинов заканчиваются, как правило, (их) глупой смертью, потому что направляют обычных солдат, наставники… Большей частью, в Херсоне сейчас люди отмечают, что слышна зарубежная речь. То есть, все больше и больше на линии боевого соприкосновения не украинцы, служащие в ВСУ, а наставники, которые их отправляют на смерть", - сказал глава Херсонской области. Губернатор подчеркнул, что в последнее время в Херсонской области участились попытки противника высадится на левом берегу Днепра, либо через Черное море десантироваться на Тендровской косе. Все такие попытки были пресечены ВС РФ, отметил он. "Вот все последние дни мы видим: то очередная попытка переправки (украинских) военных на левый берег (Днепра), десять человек сразу на дне вместе с лодкой оказались, то на Тендровскую косу со стороны Черного моря пытаются проникнуть", - подчеркнул Сальдо.
https://ria.ru/20250215/zelenskiy-1999497943.html
херсонская область
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в мире, херсонская область , днепр (город), черное море, владимир сальдо, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Днепр (город), Черное море, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Иностранные наставники отправляют украинцев на глупую смерть, заявил Сальдо

Сальдо: в Херсоне все больше наставников, отправляющих украинцев на смерть

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в Херсоне
Украинские военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные в Херсоне. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 18 фев - РИА Новости. Иностранные наставники, присутствие которых в оккупированном Киевом Херсоне сильно возросло, отправляют украинских военнослужащих на "глупую смерть", сказал журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«
"Попытки врага сейчас каким-то образом воздействовать на наших воинов заканчиваются, как правило, (их) глупой смертью, потому что направляют обычных солдат, наставники… Большей частью, в Херсоне сейчас люди отмечают, что слышна зарубежная речь. То есть, все больше и больше на линии боевого соприкосновения не украинцы, служащие в ВСУ, а наставники, которые их отправляют на смерть", - сказал глава Херсонской области.
Губернатор подчеркнул, что в последнее время в Херсонской области участились попытки противника высадится на левом берегу Днепра, либо через Черное море десантироваться на Тендровской косе. Все такие попытки были пресечены ВС РФ, отметил он.
"Вот все последние дни мы видим: то очередная попытка переправки (украинских) военных на левый берег (Днепра), десять человек сразу на дне вместе с лодкой оказались, то на Тендровскую косу со стороны Черного моря пытаются проникнуть", - подчеркнул Сальдо.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьДнепр (город)Черное мореВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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