Иностранные наставники отправляют украинцев на глупую смерть, заявил Сальдо
Сальдо: в Херсоне все больше наставников, отправляющих украинцев на смерть
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в Херсоне
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные в Херсоне. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 18 фев - РИА Новости. Иностранные наставники, присутствие которых в оккупированном Киевом Херсоне сильно возросло, отправляют украинских военнослужащих на "глупую смерть", сказал журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
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"Попытки врага сейчас каким-то образом воздействовать на наших воинов заканчиваются, как правило, (их) глупой смертью, потому что направляют обычных солдат, наставники… Большей частью, в Херсоне сейчас люди отмечают, что слышна зарубежная речь. То есть, все больше и больше на линии боевого соприкосновения не украинцы, служащие в ВСУ, а наставники, которые их отправляют на смерть", - сказал глава Херсонской области.
Губернатор подчеркнул, что в последнее время в Херсонской области участились попытки противника высадится на левом берегу Днепра, либо через Черное море десантироваться на Тендровской косе. Все такие попытки были пресечены ВС РФ, отметил он.
"Вот все последние дни мы видим: то очередная попытка переправки (украинских) военных на левый берег (Днепра), десять человек сразу на дне вместе с лодкой оказались, то на Тендровскую косу со стороны Черного моря пытаются проникнуть", - подчеркнул Сальдо.
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