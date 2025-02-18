https://ria.ru/20250218/ukraina-2000165810.html
На Украине проведут плановый блэкаут
На Украине проведут плановый блэкаут - РИА Новости, 18.02.2025
На Украине проведут плановый блэкаут
Плановые ограничения электроснабжения применят для украинских предприятий и промышленных объектов в среду, 19 февраля, отключения могут продлится до десяти... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T21:16:00+03:00
2025-02-18T21:16:00+03:00
2025-02-18T21:16:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Плановые ограничения электроснабжения применят для украинских предприятий и промышленных объектов в среду, 19 февраля, отключения могут продлится до десяти часов, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". "Завтра, 19 февраля, будут применяться меры ограничения мощности для промышленности и бизнеса... Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". Уточняется, что временные ограничения могут продлится до десяти часов из-за повреждения энергообъектов в результате атак. Кроме того, в энергокомпании призвали экономно потреблять электричество. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240919/ukraina-1973724889.html
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в мире, россия, дмитрий песков, укрэнерго, вооруженные силы украины, украина
В мире, Россия, Дмитрий Песков, Укрэнерго, Вооруженные силы Украины, Украина
На Украине проведут плановый блэкаут
"Укрэнерго": блэкаут на Украине 19 февраля может продлиться до десяти часов