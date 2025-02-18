Рейтинг@Mail.ru
На Украине проведут плановый блэкаут - РИА Новости, 18.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:16 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/ukraina-2000165810.html
На Украине проведут плановый блэкаут
На Украине проведут плановый блэкаут - РИА Новости, 18.02.2025
На Украине проведут плановый блэкаут
Плановые ограничения электроснабжения применят для украинских предприятий и промышленных объектов в среду, 19 февраля, отключения могут продлится до десяти... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T21:16:00+03:00
2025-02-18T21:16:00+03:00
в мире
россия
дмитрий песков
укрэнерго
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40745/11/407451150_0:159:2943:1814_1920x0_80_0_0_9befbcc5f0e70403ada3e9b78d38787f.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Плановые ограничения электроснабжения применят для украинских предприятий и промышленных объектов в среду, 19 февраля, отключения могут продлится до десяти часов, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". "Завтра, 19 февраля, будут применяться меры ограничения мощности для промышленности и бизнеса... Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". Уточняется, что временные ограничения могут продлится до десяти часов из-за повреждения энергообъектов в результате атак. Кроме того, в энергокомпании призвали экономно потреблять электричество. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240919/ukraina-1973724889.html
https://ria.ru/20250209/ukrenergo-1998305077.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40745/11/407451150_0:0:2463:1847_1920x0_80_0_0_a48d825da040848d460669d0f9c7b9ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, дмитрий песков, укрэнерго, вооруженные силы украины, украина
В мире, Россия, Дмитрий Песков, Укрэнерго, Вооруженные силы Украины, Украина
На Украине проведут плановый блэкаут

"Укрэнерго": блэкаут на Украине 19 февраля может продлиться до десяти часов

© РИА Новости / Роман Галкин | Перейти в медиабанкЛампа
Лампа - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Роман Галкин
Перейти в медиабанк
Лампа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Плановые ограничения электроснабжения применят для украинских предприятий и промышленных объектов в среду, 19 февраля, отключения могут продлится до десяти часов, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"Завтра, 19 февраля, будут применяться меры ограничения мощности для промышленности и бизнеса... Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
Телефон - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
СМИ: связь на Украине в случае блэкаута проработает около четырех часов
19 сентября 2024, 21:19
Уточняется, что временные ограничения могут продлится до десяти часов из-за повреждения энергообъектов в результате атак. Кроме того, в энергокомпании призвали экономно потреблять электричество.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Манометры на теплоэлектроцентрали в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
На Украине введут ограничения подачи электроэнергии для промышленности
9 февраля, 21:24
 
В миреРоссияДмитрий ПесковУкрэнергоВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала