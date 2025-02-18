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Politico: ЕС готовит пакет военной помощи Украине на шесть миллиардов евро
Politico: ЕС готовит пакет военной помощи Украине на шесть миллиардов евро - РИА Новости, 18.02.2025
Politico: ЕС готовит пакет военной помощи Украине на шесть миллиардов евро
Страны ЕС готовят пакет военной помощи Украине на сумму не менее шести миллиардов евро на фоне начала переговоров между Россией и США, сообщает издание Politico РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T20:48:00+03:00
2025-02-18T20:48:00+03:00
2025-02-18T20:56:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Страны ЕС готовят пакет военной помощи Украине на сумму не менее шести миллиардов евро на фоне начала переговоров между Россией и США, сообщает издание Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов."Страны Евросоюза готовят пакет военной помощи Украине на сумму не менее шести миллиардов евро, стремясь укрепить стратегические позиции Киева на начальном этапе переговоров с Россией под эгидой США", - говорится в материале издания.Как отмечает Politico, в готовящийся пакет военной помощи могут войти системы ПВО и 1,5 миллиона артиллерийских снарядов, он может быть представлен в преддверии визита делегации от Еврокомиссии в Киев 24 февраля.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Politico: ЕС готовит пакет военной помощи Украине на шесть миллиардов евро
Politico: ЕС готовит пакет военной помощи Украине на сумму не менее 6 млрд евро