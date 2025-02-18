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Вопрос выборов на Украине поднимается в обсуждениях, сообщил Fox News
Вопрос выборов на Украине поднимается в обсуждениях, сообщил Fox News - РИА Новости, 18.02.2025
Вопрос выборов на Украине поднимается в обсуждениях, сообщил Fox News
Вопрос выборов на Украине поднимается в обсуждениях, он не был частью переговоров России и США в Эр-Рияде, но может быть рассмотрен в будущем, сообщает... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T16:50:00+03:00
2025-02-18T16:50:00+03:00
2025-02-18T17:07:00+03:00
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Вопрос выборов на Украине поднимается в обсуждениях, он не был частью переговоров России и США в Эр-Рияде, но может быть рассмотрен в будущем, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник в США."Источник в США, знакомый с ходом переговоров, смягчает заявление, полученное от иностранных дипломатических источников - он сообщил мне, что люди "поднимают" вопрос о выборах - и "он может стать частью будущих переговоров, но не сегодня", - написала журналист Fox News Джеки Хайнрич на своей странице в соцсети Х.
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Вопрос выборов на Украине поднимается в обсуждениях, сообщил Fox News
Fox News: вопрос выборов на Украине может быть рассмотрен в будущих обсуждениях