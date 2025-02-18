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Вопрос выборов на Украине поднимается в обсуждениях, сообщил Fox News - РИА Новости, 18.02.2025
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16:50 18.02.2025 (обновлено: 17:07 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/ukraina-2000103028.html
Вопрос выборов на Украине поднимается в обсуждениях, сообщил Fox News
Вопрос выборов на Украине поднимается в обсуждениях, сообщил Fox News - РИА Новости, 18.02.2025
Вопрос выборов на Украине поднимается в обсуждениях, сообщил Fox News
Вопрос выборов на Украине поднимается в обсуждениях, он не был частью переговоров России и США в Эр-Рияде, но может быть рассмотрен в будущем, сообщает... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T16:50:00+03:00
2025-02-18T17:07:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
саудовская аравия
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Вопрос выборов на Украине поднимается в обсуждениях, он не был частью переговоров России и США в Эр-Рияде, но может быть рассмотрен в будущем, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник в США."Источник в США, знакомый с ходом переговоров, смягчает заявление, полученное от иностранных дипломатических источников - он сообщил мне, что люди "поднимают" вопрос о выборах - и "он может стать частью будущих переговоров, но не сегодня", - написала журналист Fox News Джеки Хайнрич на своей странице в соцсети Х.
https://ria.ru/20250218/kellog-2000099514.html
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в мире, сша, украина, россия, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, саудовская аравия
В мире, США, Украина, Россия, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Саудовская Аравия
Вопрос выборов на Украине поднимается в обсуждениях, сообщил Fox News

Fox News: вопрос выборов на Украине может быть рассмотрен в будущих обсуждениях

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Вопрос выборов на Украине поднимается в обсуждениях, он не был частью переговоров России и США в Эр-Рияде, но может быть рассмотрен в будущем, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник в США.
"Источник в США, знакомый с ходом переговоров, смягчает заявление, полученное от иностранных дипломатических источников - он сообщил мне, что люди "поднимают" вопрос о выборах - и "он может стать частью будущих переговоров, но не сегодня", - написала журналист Fox News Джеки Хайнрич на своей странице в соцсети Х.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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Вчера, 16:41
 
В миреСШАУкраинаРоссияПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеСаудовская Аравия
 
 
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