https://ria.ru/20250218/ukraina-2000103028.html

Вопрос выборов на Украине поднимается в обсуждениях, сообщил Fox News

Вопрос выборов на Украине поднимается в обсуждениях, сообщил Fox News - РИА Новости, 18.02.2025

Вопрос выборов на Украине поднимается в обсуждениях, сообщил Fox News

Вопрос выборов на Украине поднимается в обсуждениях, он не был частью переговоров России и США в Эр-Рияде, но может быть рассмотрен в будущем, сообщает... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T16:50:00+03:00

2025-02-18T16:50:00+03:00

2025-02-18T17:07:00+03:00

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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

саудовская аравия

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Вопрос выборов на Украине поднимается в обсуждениях, он не был частью переговоров России и США в Эр-Рияде, но может быть рассмотрен в будущем, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник в США."Источник в США, знакомый с ходом переговоров, смягчает заявление, полученное от иностранных дипломатических источников - он сообщил мне, что люди "поднимают" вопрос о выборах - и "он может стать частью будущих переговоров, но не сегодня", - написала журналист Fox News Джеки Хайнрич на своей странице в соцсети Х.

https://ria.ru/20250218/kellog-2000099514.html

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украина

россия

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2025

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в мире, сша, украина, россия, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, саудовская аравия