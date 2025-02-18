https://ria.ru/20250218/ukraina-2000054082.html
В МИД рассказали, как Европа может помочь в урегулировании на Украине
В МИД рассказали, как Европа может помочь в урегулировании на Украине - РИА Новости, 18.02.2025
В МИД рассказали, как Европа может помочь в урегулировании на Украине
Европейские страны могут помочь урегулированию украинского конфликта, для этого им надо прекратить оказывать военную поддержку Киеву, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T14:14:00+03:00
2025-02-18T14:14:00+03:00
2025-02-18T14:42:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Европейские страны могут помочь урегулированию украинского конфликта, для этого им надо прекратить оказывать военную поддержку Киеву, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Может ли Европа способствовать установлению мира? Может. Если Европа действительно хочет сыграть какую-то роль в урегулировании конфликта, то сделать это очень просто - прекратить оказание военной поддержки и иной поддержки киевскому режиму", - сказал Грушко журналистам.
https://ria.ru/20250218/es-2000055419.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, европа, киев
В мире, Украина, Европа, Киев
В МИД рассказали, как Европа может помочь в урегулировании на Украине
МИД: ЕС может помочь в урегулировании на Украине, прекратив поставки вооружений