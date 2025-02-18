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В МИД рассказали, как Европа может помочь в урегулировании на Украине - РИА Новости, 18.02.2025
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14:14 18.02.2025 (обновлено: 14:42 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/ukraina-2000054082.html
В МИД рассказали, как Европа может помочь в урегулировании на Украине
В МИД рассказали, как Европа может помочь в урегулировании на Украине - РИА Новости, 18.02.2025
В МИД рассказали, как Европа может помочь в урегулировании на Украине
Европейские страны могут помочь урегулированию украинского конфликта, для этого им надо прекратить оказывать военную поддержку Киеву, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T14:14:00+03:00
2025-02-18T14:42:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Европейские страны могут помочь урегулированию украинского конфликта, для этого им надо прекратить оказывать военную поддержку Киеву, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Может ли Европа способствовать установлению мира? Может. Если Европа действительно хочет сыграть какую-то роль в урегулировании конфликта, то сделать это очень просто - прекратить оказание военной поддержки и иной поддержки киевскому режиму", - сказал Грушко журналистам.
https://ria.ru/20250218/es-2000055419.html
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в мире, украина, европа, киев
В мире, Украина, Европа, Киев
В МИД рассказали, как Европа может помочь в урегулировании на Украине

МИД: ЕС может помочь в урегулировании на Украине, прекратив поставки вооружений

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Европейские страны могут помочь урегулированию украинского конфликта, для этого им надо прекратить оказывать военную поддержку Киеву, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Может ли Европа способствовать установлению мира? Может. Если Европа действительно хочет сыграть какую-то роль в урегулировании конфликта, то сделать это очень просто - прекратить оказание военной поддержки и иной поддержки киевскому режиму", - сказал Грушко журналистам.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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