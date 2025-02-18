https://ria.ru/20250218/ukraina-2000054082.html

В МИД рассказали, как Европа может помочь в урегулировании на Украине

В МИД рассказали, как Европа может помочь в урегулировании на Украине - РИА Новости, 18.02.2025

В МИД рассказали, как Европа может помочь в урегулировании на Украине

Европейские страны могут помочь урегулированию украинского конфликта, для этого им надо прекратить оказывать военную поддержку Киеву, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T14:14:00+03:00

2025-02-18T14:14:00+03:00

2025-02-18T14:42:00+03:00

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украина

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Европейские страны могут помочь урегулированию украинского конфликта, для этого им надо прекратить оказывать военную поддержку Киеву, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Может ли Европа способствовать установлению мира? Может. Если Европа действительно хочет сыграть какую-то роль в урегулировании конфликта, то сделать это очень просто - прекратить оказание военной поддержки и иной поддержки киевскому режиму", - сказал Грушко журналистам.

https://ria.ru/20250218/es-2000055419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, европа, киев