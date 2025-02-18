СМИ: ЕС хочет создать новый фонд для военной помощи Украине
Money.pl: Евросоюз хочет сформировать новый фонд для военной помощи Украине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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ВАРШАВА, 18 фев - РИА Новости. Евросоюз хочет сформировать новый фонд для военной помощи Украине, сообщает польское издание money.pl.
"Евросоюз предпринимает очередную попытку обеспечить финансирование военной помощи Украине. Во вторник послы стран-членов начнут обсуждение нового фонда, который, как ожидается, обеспечит поддержку в 2025 году", - говорится в сообщении.
Отмечается, что главная цель создания данного фонда - "удовлетворение самых насущных оборонных потребностей Украины, таких как артиллерийские боеприпасы, системы ПВО и поддержка украинской оборонной промышленности".
По данным издания, наполняться фонд должен из двух источников: это взносы стран-членов, которые будут пропорциональны их национальному доходу, то есть учитываться по тому же принципу, что и взносы в бюджет ЕС, а также прибыль от замороженных российских активов.
"Оценочно в этом году она (прибыль - ред.) может составить до 900 миллионов евро, что позволит снизить финансовое бремя для государств-членов ЕС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новая инициатива предусматривает "гибкий подход к расходованию средств", который направлен на "уважение статуса некоторых стран ЕС, например тех, которые сохраняют нейтралитет в военных вопросах".
Среди приоритетных направлений деятельности фонда выделены поставки крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов (минимум 1,5 миллиона снарядов), поставка систем ПВО и ракет большой дальности, обучение и оснащение украинской армии.
Подчеркивается, что участие в инициативе должно быть добровольным, поскольку прошлый опыт показывает, что иначе некоторые государства ЕС, например Венгрия, могли бы наложить на нее вето.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.