https://ria.ru/20250218/ukraina-1999952776.html

СМИ: ЕС хочет создать новый фонд для военной помощи Украине

СМИ: ЕС хочет создать новый фонд для военной помощи Украине - РИА Новости, 18.02.2025

СМИ: ЕС хочет создать новый фонд для военной помощи Украине

Евросоюз хочет сформировать новый фонд для военной помощи Украине, сообщает польское издание money.pl. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T02:04:00+03:00

2025-02-18T02:04:00+03:00

2025-02-18T02:04:00+03:00

россия

украина

венгрия

сергей лавров

евросоюз

g7

euroclear

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ВАРШАВА, 18 фев - РИА Новости. Евросоюз хочет сформировать новый фонд для военной помощи Украине, сообщает польское издание money.pl. "Евросоюз предпринимает очередную попытку обеспечить финансирование военной помощи Украине. Во вторник послы стран-членов начнут обсуждение нового фонда, который, как ожидается, обеспечит поддержку в 2025 году", - говорится в сообщении. Отмечается, что главная цель создания данного фонда - "удовлетворение самых насущных оборонных потребностей Украины, таких как артиллерийские боеприпасы, системы ПВО и поддержка украинской оборонной промышленности". По данным издания, наполняться фонд должен из двух источников: это взносы стран-членов, которые будут пропорциональны их национальному доходу, то есть учитываться по тому же принципу, что и взносы в бюджет ЕС, а также прибыль от замороженных российских активов. "Оценочно в этом году она (прибыль - ред.) может составить до 900 миллионов евро, что позволит снизить финансовое бремя для государств-членов ЕС", - говорится в сообщении. Отмечается, что новая инициатива предусматривает "гибкий подход к расходованию средств", который направлен на "уважение статуса некоторых стран ЕС, например тех, которые сохраняют нейтралитет в военных вопросах". Среди приоритетных направлений деятельности фонда выделены поставки крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов (минимум 1,5 миллиона снарядов), поставка систем ПВО и ракет большой дальности, обучение и оснащение украинской армии. Подчеркивается, что участие в инициативе должно быть добровольным, поскольку прошлый опыт показывает, что иначе некоторые государства ЕС, например Венгрия, могли бы наложить на нее вето. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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https://ria.ru/20250217/germanija-1999945016.html

https://ria.ru/20250217/sholts-1999931576.html

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украина

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россия, украина, венгрия, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear