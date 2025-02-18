https://ria.ru/20250218/ukraina-1999855896.html

"Ждите в октябре". На Украине готовятся к госперевороту

"Ждите в октябре". На Украине готовятся к госперевороту - РИА Новости, 18.02.2025

"Ждите в октябре". На Украине готовятся к госперевороту

Будущее Зеленского под большим вопросом. Он боится потерять власть после окончания боевых действий и поэтому ужесточает репрессии. Политики на Украине не... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T08:00:00+03:00

2025-02-18T08:00:00+03:00

2025-02-18T08:07:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости, Виктор Жданов. Будущее Зеленского под большим вопросом. Он боится потерять власть после окончания боевых действий и поэтому ужесточает репрессии. Политики на Украине не скрывают: в стране укрепляется диктатура. Что происходит в Киеве — в материале РИА Новости.Борьба была равна"Запишите: 26 октября этого года" — так экс-президент Петр Порошенко* ответил на вопрос журналистов, когда пройдут выборы. Он сослался на источники в офисе Зеленского. Якобы там уже подсчитывают, сколько понадобится бюллетеней. Причем на Банковой хотят провести голосование во все органы власти одновременно.Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия напомнил, что избирательная кампания возможна не ранее чем через полгода после отмены военного положения — так в свое время решили в Раде.Порошенко* входит в число вероятных конкурентов Зеленского, и к нему приковано особое внимание. На прошлой неделе СНБО лишил лидера "Европейской солидарности" госнаград и бизнес-активов. Заблокировали банковский карты — теперь, по его словам, нельзя даже "купить кофе на заправке". Экс-президент считает это "преступлением", за которым стоит глава киевского режима."Заказчик, исполнитель и подписант один — лично Зеленский", — указал Порошенко* в телеграм-канале.И обвинил его в "игнорировании проблем армии", "коррупции на большой крови". По мнению лидера "Европейской солидарности", Зеленский ищет, на кого переложить ответственность за свои ошибки, в то время как власти "паразитируют на военном положении" и формируют авторитарный режим."Почему они это делают? Потому, что у них начались выборы. Не у нас. У власти", — подытожил Порошенко*.Его сторонники в Раде с плакатами "Нет политическим репрессиям!" и "Нет диктатуре!" заблокировали трибуну. Парламент приостановил работу.Позднее Зеленский пояснил, что санкции против экс-президента могут отменить, если он передаст государству миллиарды, вывезенные за границу.Удар компромиссомВнутриполитические дрязги ведут Украину к поражению, заявил мэр Киева Виталий Кличко. Он тоже среди потенциальных соперников Зеленского.Бывший боксер считает, что через пару месяцев в результате "болезненного компромисса" боевые действия прекратятся и украинские политики под прежними лозунгами вступят в "борьбу на уничтожение"."Я очень боюсь, чтобы не было каких-то беспорядков в этом направлении, и не дай бог говорить про какое-то общественное противостояние, потому что мы видим по истории разных стран — после военных действий, учитывая депрессивное настроение, такие вещи уже происходили", — уточнил он.Недавно Банковая нанесла удар по ближайшему окружению Кличко: восемь человек, в том числе депутатов Киевского совета и заместителя мэра Петра Оленича, задержали за участие в коррупционной схеме, связанной с присвоением городской земли."Я знаю, что Кличко хороший спортсмен, но не знал, что он еще и оратор", — отреагировал Зеленский на выступление мэра. У них всегда были непростые отношения. Экс-чемпион не раз критиковал Банковую за склонность к авторитаризму.В офисе Зеленского одно время хотели уволить Кличко, однако сейчас уже не видят в этом смысла, так как многие его полномочия переданы Киевской городской военной администрации. Дискредитировать мэра и давить на окружение продолжат, однако самого пока не тронут.В регионах тоже есть недовольные Зеленским. Так, мэр Борисполя Владимир Борисенко пригрозил властям большими неприятностями за политические преследования."Видимо, власть заболела. Выход — глобальная очистка. И если этим займутся военные, вам, поверьте, это не понравится", — предупредил он.Вопреки большинству"В большинстве демократических стран выборы проводятся и во время войны. Думаю, важно, чтобы они это сделали", — высказался, в свою очередь, спецпосланник президента США Кит Келлог.Киев готов обсуждать возможность выборов до конца года, если администрация Дональда Трампа поднимет такой вопрос, отметила украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова.Бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко уверен: ждать выборов в ближайшем будущем не стоит. "Согласно закону, об этом должны оповестить за два-три месяца. Зависит от того, кого выбирают. Если парламент — за два. Президента — за три. Это сообщит ЦИК. Пока никто даже не подавал в Раду соответствующий законопроект", — указал он в беседе с РИА Новости.С другой стороны, трения между Банковой и другими политиками возникли не сегодня. Сейчас просто очередное обострение. В частности, против Порошенко* регулярно открывали уголовные дела. Зеленский предлагает ему откупиться. Проблемы с мэрией Киева тоже из-за денег."Кличко жалуется, что его обижают, наверное, лет десять. Порошенко*, теперь — Зеленский. И до него градоначальникам Киева доставалось от главы государства. Президенты хотели контролировать столицу, а мэры предпочитали делить городскую собственность самостоятельно. Так что здесь самое очевидное — обычный имущественный вопрос", — говорит эксперт.Впрочем, Зеленский чувствует, что выборы все ближе, а его конкурентами выступят Кличко и Порошенко*, если голосование пройдет под контролем Запада, добавляет политолог Александр Дудчак."Также Киев старается продемонстрировать лояльность Вашингтону. Порошенко* вряд ли нравится Трампу — не вызывает у него положительных ассоциаций. Коррупционные скандалы экс-президента с семейством Джо Байдена широко известны. Кроме того, он контролирует некоторые месторождения полезных ископаемых, интересующие Белый дом", — рассуждает аналитик.Попытка отсрочить конец, очистив и без того идеологически однородное политическое пространство, вряд ли по силам Зеленскому. США больше не делают на него ставку. Трамп признал: у главы киевского режима "не слишком высокие рейтинги", а Украине рано или поздно "понадобятся выборы". Так что за столом переговоров от Киева может оказаться совершенно другой человек. Это сегодня и сеет страх на Банковой.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

https://ria.ru/20250123/ukraina-1994854699.html

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в мире, киев, украина, сша, владимир зеленский, петр порошенко, виталий кличко, политика