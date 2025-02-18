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Поставки коксующегося угля из России в Индию могут увеличиться - РИА Новости, 18.02.2025
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04:05 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/ugol-1999957060.html
Поставки коксующегося угля из России в Индию могут увеличиться
Поставки коксующегося угля из России в Индию могут увеличиться - РИА Новости, 18.02.2025
Поставки коксующегося угля из России в Индию могут увеличиться
Объем поставок российского коксующегося угля в Индию может возрасти в течение 2025 года, в частности при решении логистических ограничений, рассказали... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T04:05:00+03:00
2025-02-18T04:05:00+03:00
экономика
индия
россия
китай
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
института гайдара
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Объем поставок российского коксующегося угля в Индию может возрасти в течение 2025 года, в частности при решении логистических ограничений, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. В январе текущего года Россия экспортировала в Индию 1 миллион тонн коксующегося угля, что в 5 раз больше, чем за тот же месяц прошлого года, сообщила ранее в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на февральский обзор индийской аналитической компании Bigmint. "Полагаем, есть высокая вероятность продолжения закупок коксующегося угля со стороны Индии в 2025 году. Надеемся, логистически будут сняты ограничения на вывоз угля через южные порты России в Индию", - сказал директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров. В ближайшей перспективе рост закупок угля со стороны Индии не окажет существенного влияния на ситуацию в угольной отрасли России, так как объёмы закупок Индии не столь велики, как, например, Китая. Поэтому при не снижающихся объёмах закупок угля Китаем, дополнительные объёмы со стороны Индии безусловно несколько улучшают ситуацию с экспортными продажами, добавил аналитик. Аналогичного мнения придерживается научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Кирилл Черновол. "В ближайшие месяцы тенденция роста поставок коксующегося угля из России в Индию может сохраниться, учитывая стремление Индии к диверсификации поставок и изменения на мировом рынке угля. Однако для устойчивого увеличения экспорта российской стороне необходимо преодолеть существующие логистические и финансовые барьеры, в первую очередь связанные с санкционными ограничениями", - сказал он. Кроме того, эксперт уточнил, что тенденция к росту экспорта коксующегося угля в Индию может быть обусловлена, в частности, тем, что Индия стремится диверсифицировать источники импорта коксующегося угля, чтобы снизить зависимость от традиционных поставщиков, таких как Австралия. "Это обусловлено тем, что Китай ввел 15% тариф на импорт угля из США, что привело к перераспределению мировых потоков коксующегося угля. В результате США начали перенаправлять свои поставки в Индию, а Китай увеличил закупки у Австралии и Канады, создавая дополнительную конкуренцию на этих рынках", - заключил Черновол.
https://ria.ru/20241129/poshlina-1986408075.html
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экономика, индия, россия, китай, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), института гайдара
Экономика, Индия, Россия, Китай, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), Института Гайдара
Поставки коксующегося угля из России в Индию могут увеличиться

Поставки коксующегося угля из России в Индию могут увеличиться в 2025 году

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкТоварные поезда
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Объем поставок российского коксующегося угля в Индию может возрасти в течение 2025 года, в частности при решении логистических ограничений, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
В январе текущего года Россия экспортировала в Индию 1 миллион тонн коксующегося угля, что в 5 раз больше, чем за тот же месяц прошлого года, сообщила ранее в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на февральский обзор индийской аналитической компании Bigmint.
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"Полагаем, есть высокая вероятность продолжения закупок коксующегося угля со стороны Индии в 2025 году. Надеемся, логистически будут сняты ограничения на вывоз угля через южные порты России в Индию", - сказал директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров.
В ближайшей перспективе рост закупок угля со стороны Индии не окажет существенного влияния на ситуацию в угольной отрасли России, так как объёмы закупок Индии не столь велики, как, например, Китая. Поэтому при не снижающихся объёмах закупок угля Китаем, дополнительные объёмы со стороны Индии безусловно несколько улучшают ситуацию с экспортными продажами, добавил аналитик.
Аналогичного мнения придерживается научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Кирилл Черновол. "В ближайшие месяцы тенденция роста поставок коксующегося угля из России в Индию может сохраниться, учитывая стремление Индии к диверсификации поставок и изменения на мировом рынке угля. Однако для устойчивого увеличения экспорта российской стороне необходимо преодолеть существующие логистические и финансовые барьеры, в первую очередь связанные с санкционными ограничениями", - сказал он.
Кроме того, эксперт уточнил, что тенденция к росту экспорта коксующегося угля в Индию может быть обусловлена, в частности, тем, что Индия стремится диверсифицировать источники импорта коксующегося угля, чтобы снизить зависимость от традиционных поставщиков, таких как Австралия. "Это обусловлено тем, что Китай ввел 15% тариф на импорт угля из США, что привело к перераспределению мировых потоков коксующегося угля. В результате США начали перенаправлять свои поставки в Индию, а Китай увеличил закупки у Австралии и Канады, создавая дополнительную конкуренцию на этих рынках", - заключил Черновол.
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ЭкономикаИндияРоссияКитайНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)Института Гайдара
 
 
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